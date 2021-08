Про це повідомляє CNN.

Учасники цього челенджу повинні були пройтися “сходами” з ящиків з-під молока. Однак ці ящики невитривалі, тому учасники часто падали й травмувалися.

“TikTok забороняє контент, який рекламує та пропагує небезпечні дії. Ми видаляємо відео та перенаправляємо пошукові запити до наших Правил спільноти. Ми закликаємо всіх бути обережними у своїй поведінці, як в режимі онлайн, так і поза мережею”, – прокоментував представник соцмережі.

Челендж став настільки популярним у США та світі, що на сполох забили лікарі, інформує The Washington Post. Зокрема, медики попереджають: травмовані від Milk Crate Challenge – це великий стрес для лікарень, які перевантажені через спалах коронавірусної інфекції.

Водночас у Twitter все ще існує акаунт цього челенджу – Official Milk Crate Challenge News Source, у якому публікують відео учасників.

The Milk Crate challenge has made it to jail! 👀 Up and coming athlete White Boy Robert becomes the 1st man to hit the crates in prison… pic.twitter.com/InnMK85yD7

— Official Milk Crate Challenge News Source🥛 (@SirVstudios) August 23, 2021