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TikTok запроваджує функцію покупок у застосунку

Китайська соціальна мережа TikTok у співпраці з інтернет-компанією Shopify запроваджує функцію покупок.

Вівторок, 24 серпня 2021, 21:01

Про це йдеться на сайті Shopify.

Оновлення вже доступні для користувачів зі Сполучених Штатів Америки й Великої Британії. Через кілька місяців функція стане доступною й для низки інших країн.

У Shopify заявили, що компанія розпочала співпрацю з TikTok й найближчим часом продавці електронної комерції матимуть змогу додати нову вкладку покупок у свої профілі. Її бачитимуть інші користувачі сервісу.

Запровадження функції покупок у TikTok привітала бізнесвумен та модель Кайлі Дженнер. Її компанія Kylie Cosmetics однією з перших дозволить покупки у застосунку.

“Я побудувала свій бізнес у соціальних мережах. Саме туди мої шанувальники йдуть шукати новинки від Kylie Cosmetics. Мені подобається створювати відео TikTok, і я люблю ділитися публікаціями своїх шанувальників із використанням нашої продукції. Ось чому я рада, що Kylie Cosmetics однією із перших дозволить клієнтам робити покупки безпосередньо у нашому TikTok”, – зазначила Дженнер.

Нагадаємо, що компанія TikTok запустила платформу Effect Studio для створення ефектів доповненої реальності.

Раніше TikTok обійшла Facebook і стала найпопулярнішим застосунком для спілкування у світі. Друге місце рейтингу наразі займає Facebook, третє – WhatsApp. У п’ятірку також входять Instagram та Facebook Messenger.

Теги: Shopify, TikTok, покупки

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