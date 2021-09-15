Китайська соцмережа TikTok запроваджує службу психологічної допомоги для користувачів, які задумуються про самогубство.

Про це повідомляє BBC.

Відомо, що сервіс автоматично втручатиметься під час пошуків хештегу “самогубство” та дотичних.

“Ми дбаємо про нашу спільноту і завжди шукаємо нові способи, за допомогою яких можемо сприяти їх добробуту. Ось чому ми вживаємо додаткових кроків, щоб людям було простіше знаходити ресурси в TikTok, коли вони їм потрібні”, – повідомили у TikTok.

Нові функції запровадять в усьому світі протягом наступних кілька місяців. Служба надаватиме вказівки користувачам, аби у разі потреби підтримати їх, чи допомогти з добробутом.

Нагадаємо, що у TikTok масово поширювали жахаюче відео, в якому чоловік стріляє в себе з пістолета. Платформа намагалася зупинити поширення контенту.