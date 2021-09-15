Про це повідомляє BBC.
Відомо, що сервіс автоматично втручатиметься під час пошуків хештегу “самогубство” та дотичних.
“Ми дбаємо про нашу спільноту і завжди шукаємо нові способи, за допомогою яких можемо сприяти їх добробуту. Ось чому ми вживаємо додаткових кроків, щоб людям було простіше знаходити ресурси в TikTok, коли вони їм потрібні”, – повідомили у TikTok.
Нові функції запровадять в усьому світі протягом наступних кілька місяців. Служба надаватиме вказівки користувачам, аби у разі потреби підтримати їх, чи допомогти з добробутом.
Нагадаємо, що у TikTok масово поширювали жахаюче відео, в якому чоловік стріляє в себе з пістолета. Платформа намагалася зупинити поширення контенту.
- Раніше TikTok видалила результати пошуку за хештегом Milk Crate Challenge, оскільки вважає його поширенням небезпечної діяльності.