TikTok запустив платформу для створення ефектів доповненої реальності

Про це повідомляє видання Techcrunch.

Поки набір творчих інструментів для створення ефектів доповненої реальності перебуває на стадії бета-тестування. Проте компанія вже дозволяє розробникам отримувати ранній доступ до платформи.

Зазначається, що під час оформлення підписки розробники повинні вказати свої дані, інформацію щодо облікового запису в TikTok й розповісти про досвід створення ефектів доповненої реальності.

У TikTok повідомляють, що проєкт запустили на початку серпня, але зараз він перебуває на стадії експерименту.

Нагадаємо, що соціальна мережа TikTok обійшла Facebook і стала найпопулярнішим застосунком для спілкування у світі. Друге місце рейтингу наразі займає Facebook, третє – WhatsApp. У п’ятірку також входять Instagram та Facebook Messenger.