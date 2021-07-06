Про це йдеться у блозі TikTok.

Зокрема, користувачі зможуть завантажувати контент тривалістю до трьох хвилин. Компанія вперше випробувала цю функцію в кінці минулого року, запропонувавши її деяким учасникам.

Нагадаємо, що спочатку TikTok обмежував тривалість відео 15 секундами. У 2020 році це обмеження скасували й дозволили юзерам додавати відео тривалістю до однієї хвилини.

Однак для деяких форматів 60 секунд недостатньо. Наприклад, покрокові інструкції з приготування їжі, уроки краси або освітні матеріали неможливо подати за одну хвилину. Тому платформа вирішила збільшити тривалість роликів до трьох хвилин.

Менеджер TikTok Дрю Кірчхофф заявив, що функція створення довших відео дасть авторам “полотно для створення нових або розширених типів контенту на TikTok”.

Ця функція буде доступною усім користувачам платформи в найближчі тижні. Застосунок повідомить користувача про доступність цієї опції.