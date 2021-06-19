Про це повідомляє журнал MIT Technology Review.

“Це не моє обличчя”, – подумала Торі Доун, відкривши TikTok.

Нижня частина обличчя здавалася тоншою і жіночною, а обличчя було більш плавним. Провівши рукою перед камерою, вона виявила, що це б’юті-фільтр, який вона не активувала.

Надалі з’ясувалося, що зображення пропускалося через фільтр краси в застосунку TikTok. Зазвичай Доун відключає ці фільтри, однак зараз вона не змогла знайти в налаштуваннях цю функцію.

“У мене досить андрогінне обличчя, і мені подобається моя лінія підборіддя. Тому я дуже здивувалася новій функції і не зовсім зрозуміла, навіщо розробники це роблять. Адже це одна з небагатьох рис, які мені подобаються в моєму обличчі”, – розповіла Доун.

Зазначається, що б’юті-фільтри тепер є частиною життя в Інтернеті, дозволяючи користувачам вибрати зміну обличчя, яке вони представляють світу в соціальних мережах. Фільтри, серед іншого, можуть розширити очі, зробити губи пухкими, нанести макіяж і змінити форму обличчя.

Але зазвичай цей вибір не нав’язується користувачам, саме тому Доун і інші, хто зіткнувся з цим дивним ефектом, були розсерджені та стривожені.

Доун розповіла підписникам про своє невдоволення і це відео набрало більше 300 тисяч переглядів. Інші також стали публікувати подібні ролики.

@toridawn817 congrats tiktok I am super uncomfortable and disphoric now cuz of whatever the fuck this shit is ♬ original sound – Tori Dawn

У міру поширення відео багато користувачів задавалися питанням, чи не тестувала компанія потай фільтр краси на деяких користувачах.

Пізніше стало відомо, що ця проблема торкнулася тільки власників Android. Після цього компанія повідомила про рішення проблеми, але не представила додаткових подробиць.