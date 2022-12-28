У перші ж місяці широкомасштабного вторгнення РФ в Україну соцмережа TikTok наповнилась хештегами на кшталт "Росія Вперед" чи різними комбінаціями із літерами Z. Проте, ймовірно, що значна частина цього контенту поширювалася за гроші.

Про це пише The Insider.

За даними видання, юні блогери прославляють “мудрість” Володимира Путіна, захоплюються Кадировим і переконують підписників у неефективності санкцій за гроші. Як з’ясувалося, середня вартість ролика на одну із зазначених вище тем коштує близько 100 євро. При цьому самі блогери погано розбиралися у тому, що їм наказали озвучувати, і за вказану суму готові були публікувати будь-які, навіть, абсурдні тези.

Відтак, прокремлівський контент у TikTok із самого початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну став виділятися не лише своєю кількістю, а й контрастом зі звичним контентом для доволі аполітичної соцмережі. Адже це наймолодша соцмережа (76% аудиторії — до 25 років), а у цьому демографічному сегменті щирих прихильників влади не так багато.

За даними агентства NewsGuard, контент, що містить фейки про Україну, алгоритми показували навіть тим користувачам, які щойно зареєструвалися або ніколи раніше не цікавилися російсько-українською війною.

Статистика сервісу демонструє, що за перші кілька місяців тіктоки, завантажені й з хештегами #zанаших і #мненесоромно, зібрали понад 2 млрд переглядів. Ще близько мільярда зібрали тіктоки, які просувають ПВК “Вагнер”.

Наприклад відео блогерки Юлії П’ятниківської про те, як чудово Росія живе без європейських продуктів та курортів, збирають мільйони переглядів. Скільки серед реальної аудиторії, яка переглянула відео, оцінити складно, але у більшості коментаторів на аватарці — російський прапор.

За інформацією видання, блогерка погодилася опублікувати патріотичне відео за 7 тисяч рублів. За словами Юлії, саме стільки коштували інші її роботи з таким змістом. Єдина її умова – щоб “ролик був не дуже жорстоким”.

Проте політизований контент брати готові не всі. “Вже питали. Наші блогери не хочуть знімати подібний контент, бояться блокування”, — відмовив у публікації патріотичного відео продюсер однієї з груп тіктокерів Єгор Чарушин.

Зокрема, були й такі, хто вимагав гонорар за публікацію в кілька разів вищий за звичайний. Відтак, за політично відео про те, що українська армія слабша за російську, менеджер блогера з півтора мільйонами підписників Данило Жандармов попросив 40 тисяч замість звичних однієї-п’яти тисяч. Таку різницю у ціні він пояснив змістом відео.

Наприклад, 19-річний власник невеликого агентства тіктокерів Юра Хомич буз вагань погодився виконати політичне замовлення. Йому було надано завдання відреагувати на публікацію про те, що Путін приймає ванни з оленячої крові, поясненням, що це нормально, і що так робили інші радянські лідери.

Головний аргумент — фраза “відомо, що Сталін і Ленін купалися в крові”. Блогерів ніщо не збентежило, і вони погодилися викласти ролик за суму кілька тисяч рублів. Лише один тіктокер відмовився, пояснивши це тим, що не знає, як піднести тему. Через кілька тижнів блогери видалили ці ролики зі своїх облікових записів.

Варто зазначити, що після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, TikTok обмежив російським користувачам доступ до деяких функцій програми. Блогерам із Росії заборонили викладати ролики та вести прямі ефіри. Китайська компанія пояснила це законом про фейки.

Щоб уникнути заборони TikTok, російські блогери почали використовувати VPN. З його допомогою вони змінювали видиме розташування, передаючи трафік через сервер в іншій країні. Однак через алгоритми соцмережі ці нові відео могли побачити лише ті користувачі, які також використовують VPN.