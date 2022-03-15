Про це повідомляють джерела #Букв з місця подій.
За офіційними даними міськради, а Маріуполі загинуло щонайменше 2357 осіб.
Як повідомили #Буквам місцеві жителі, лише сьогодні почали прибирати тіла загиблих з вулиць. Як відбуватиметься ідентифікація та поховання невідомо. Скоріше за все – знову в братські могили. Їх ми вже бачили не лише в Маріуполі, а й у Чернігові та Бучі.
Отримати медичну допомогу майже неможливо, бо війська РФ зруйнували значну частину медичної інфраструктури. Також зруйновано підрозділ ДСНС.
Ситуація з їжею та питною водою складна — ані води, ані їжі немае. Хто має можливість – набирає в рудниках або міських фонтанах.
Одна родина в коментарі Буквам сказала, що рису залишилося на кілька днів. Варять його на багатті, бо ані світла, ані газу немае.
“Ми 9 днів пролежали у підвалі, рятуючись від обстрілів”, – розповіли вони.
У Маріуполі станом на сьогодні дозволена евакуація приватном авто. Реальність така, що евакуюватися мають шанси лише ті, хто мешкає в центрі.
Як повідомили мешканці кореспонденту #Букв, у жителів Приморського району, наприклад, шансів значно менше, бо тривають постійні обстріли, а дороги заміновано. Деякі люди намагалися поїхати, але довелося повернутися.
Окупанти досі не пропускають гуманітарний вантаж та евакуаційну колонну.
Мешканці кажуть, шо місто в руїнах. Вся інфраструктура знищена.
- Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав світ молитися за мир в Україні, а Маріуполь, який зараз потерпає від блокади та постійних обстрілів з боку росіян, він назвав містом-мучеником.
-
У РФ стверджують, що стратегічний сухопутний коридор між Кримом та Донбасом встановлено – Маріуполь знищують саме для цього.