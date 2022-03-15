Місто Маріуполь на 20-й день війни майже зруйноване, а тіла людей – мирних жителів і військових – які дотепер просто лежали на вулицях, щойно почали забирати.

Про це повідомляють джерела #Букв з місця подій.

За офіційними даними міськради, а Маріуполі загинуло щонайменше 2357 осіб.

Як повідомили #Буквам місцеві жителі, лише сьогодні почали прибирати тіла загиблих з вулиць. Як відбуватиметься ідентифікація та поховання невідомо. Скоріше за все – знову в братські могили. Їх ми вже бачили не лише в Маріуполі, а й у Чернігові та Бучі.

Отримати медичну допомогу майже неможливо, бо війська РФ зруйнували значну частину медичної інфраструктури. Також зруйновано підрозділ ДСНС.

Ситуація з їжею та питною водою складна — ані води, ані їжі немае. Хто має можливість – набирає в рудниках або міських фонтанах.

Одна родина в коментарі Буквам сказала, що рису залишилося на кілька днів. Варять його на багатті, бо ані світла, ані газу немае.

“Ми 9 днів пролежали у підвалі, рятуючись від обстрілів”, – розповіли вони.

У Маріуполі станом на сьогодні дозволена евакуація приватном авто. Реальність така, що евакуюватися мають шанси лише ті, хто мешкає в центрі.

Як повідомили мешканці кореспонденту #Букв, у жителів Приморського району, наприклад, шансів значно менше, бо тривають постійні обстріли, а дороги заміновано. Деякі люди намагалися поїхати, але довелося повернутися.

Окупанти досі не пропускають гуманітарний вантаж та евакуаційну колонну.

Мешканці кажуть, шо місто в руїнах. Вся інфраструктура знищена.