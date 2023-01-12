Команда археологів зібрала дані про понад 1000 решток людських тіл, що були знайдені в болотах у 266 різних місцях.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

У 1984 році було знайдено людські останки в болоті в графстві Чешир, Англія. Вони належали людині, яка померла близько 2100 років тому, перш ніж її помістили в болото — дослідження його добре збереженої мумії виявило удари по голові, можливо ножове поранення та зламану шию. Перекручене сухожилля, знайдена все ще обмотаним навколо його шиї, також могло бути інструментом для придушення.

Зараз у Британському музеї в Лондоні рештки Людини з Ліндоу є, мабуть, найвідомішим із близько 2000 “болотних тіл” у Європі. Це мумії та скелети, які були знайдені в торфі та заболочених місцях Ірландії, Великобританії, Нідерландів, Німеччини, Скандинавії, Польщі та інших частин Східної Європи.

Тіла — часто чудово збережені завдяки прохолодним кислотним умовам боліт і органічним сполукам — створюють захоплюючий знімок минулого. Археологи вивчають їх шкіру, кістки, одяг, речі, а іноді навіть останній прийом їжі. Тепер дослідники провели перше всебічне дослідження болотних тіл — традиція поховання, яка, на їхню думку, охоплює 7000 років — щоб створити повну картину цього явища.

“Ми не повинні зосереджуватися лише на кількох вражаючих знахідках. Для археологів іноді дуже важливо зменшити масштаб. Іноді потрібно бути дуже обережним, щоб не зробити висновків або зробити їх надто швидко, просто на основі дуже обмеженої кількості сайтів”, — сказав Рой ван Бік, доцент університету Вагенінгена в Нідерландах і співавтор дослідження.

Ван Бік і його колеги зібрали дані про 1000 болотних тіл, знайдених у 266 різних місцях, виявивши інтригуючі відкриття, опубліковані цього тижня в журналі Antiquity.

У виданні зазначається, що хоча болота можуть бути підступними місцями, де легко загубитися, тобто деякі тіла в болотах, ймовірно, належать людям, які загинули випадково, команда виявила, що багато смертей були навмисними — і жорстокими, коли трупи скидали або клали в болота після смерті. .

“У багатьох випадках ці люди не випадково опинилися в цих болотах. Занадто часті випадки насильства”, – сказав ван Бік.

Команда змогла встановити причину смерті 57 осіб, у 45 випадках – насильство. Найбільша кількість насильницьких смертей припадає на два періоди часу: з 5200 до н.е. по 2800 р. до н.е. і з 1000 р. до н.е. по 1100 р. н.е.

Кістяні наконечники стріл були знайдені в черепі та грудній кістці Porsmose Man, болотного тіла, знайденого в Данії. Подібним чином було повішено чоловіка Толлунда, також знайденого в данському торф’яному болоті. Деякі історики вважають, що він міг бути людським жертвопринесенням.

“Люди завжди були схильні інтерпретувати більшість із них як ритуальні жертвоприношення — що людей навмисно вбивали як жертвоприношення вищим силам”, — пояснив ван Бік.

Хоча ритуальне насильство та людські жертвоприношення дійсно мали місце. Рой ван Бік сказав, що, ймовірно, є багато інших пояснень того, як тіла опинялися в болотах.

“Їх могли пограбувати й вбити під час якогось якомусь конфлікту. Іншою категорією могли бути особи, які перетнули певний соціальний кордон — можливо, це були злочинці, яких стратили, або люди, які вчинили самогубство чи подружню зраду”, – зазначив Рой ван Бік.

Дослідження розділило болотяні тіла на три категорії: болотяні мумії, найвідоміші знахідки, знайдені з неушкодженою шкірою, м’якими тканинами та волоссям; болотні скелети, цілісні тіла, але лише зі збереженими кістками й часткові залишки болотних мумій або скелетів.

Болотні мумії зазвичай знаходять у верхових болотах — окремих шматках вологої землі на кілька футів вище, ніж навколишня територія, а не на широких болотах, які покривають великі території. Органічні компоненти в таких рослинах, як мох сфагнум, знайдений у природно кислих торф’яних болотах, можуть зберегти людські тканини. У більш лужних водно-болотних угіддях, таких як болота, зберігаються лише кістки.

“Виживання людської тканини також залежить від того, наскільки швидко тіло занурюється у воду, температури та пори року, а також від присутності комах і внутрішніх мікроорганізмів”, — йдеться в дослідженні.

Дослідження трьох типів болотних тіл показало, що поховання тіл у болотах було глибоко вкоріненою традицією, яка охоплювала тисячі років. Схоже, що це явище виникло в південній Скандинавії близько 7000 років тому, і воно поступово поширилося по Північній Європі.

Наймолодші знахідки з Ірландії та Шотландії свідчать про те, що традиція продовжувалася в період середньовіччя та раннього Нового часу. Залізний вік і Римська ера, з 1200 р. до н. е. приблизно до 500 р. н.

У той час як на більшості місць був лише один труп, не було чимось незвичайним знайти гарячі точки на болотах, де були знайдені рештки кількох людей, іноді разом із цінними предметами. Одним із виняткових місць є Алкен Енге поблизу Сканнерборга, Данія, яке включає понад 380 осіб, убитих під час збройного конфлікту та заборонених у водно-болотних угіддях разом зі зброєю майже 2000 років тому.

“Ці болота й відомі своїми природними якостями… і високим біорізноманіттям. Це місця, де живуть особливі рослини, тварини, і вони є дуже важливими запасами вуглецю, які захищають від зміни клімату. Але якщо ви подивитеся на цей тип досліджень, ми можемо сказати, що вони також є надзвичайно цінними культурними архівами, які дають дійсно високоякісні докази про поведінку людей протягом тисячоліть”, – сказав ван Бік.