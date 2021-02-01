Про це пише Deadline.
Проект знову об’єднав Суїнтон і режіссерку Джоану Хогг, з якої вони недавно працювали над фільмом “Сувенір” і прийдешнім фільмом “Сувенір 2”.
Детективна драма розповідає історію дочки середнього віку і її літньої матері, яким належить зіткнутися з давно похованими секретами, коли вони повернуться у свій сімейний маєток.
Продюсерами фільму є продюсери “Нормальних людей”, “Фаворита” і “Кімнати” – Element Pictures і JWH Films.
Виконавчим продюсером виступив Мартін Скорсезе.
Також передбачається, що у фільмі зіграють Джозеф Майделл, Карлі Девіс і Алфі Санки-Грін.
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