15 лютого у Верховній Раді України (ВРУ) зареєстрували проєкт закону, котрим передбачається заборона державним службовцям залишати межі України у період воєнного стану. Виїхати за кордон можна буде лише з дозволу Президента України.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Відповідний проєкт закону був внесений очільником парламентської фракції “Слуга народу” Давидом Арахамією, проте авторами документу є чи не вся пропрезидентська фракція у Раді.

Документом пропонується внести деякі зміни до закону України “Про правовий режим воєнного стану”, щодо заборони виїзду за кордон окремим категоріям осіб на період воєнного стану. Йдеться про:

Членів українського уряду, перших заступників та заступників міністрів Народних депутатів України Очільників місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників Держслужбовців, які обіймають посади державної служби категорії “А” Керівників центральних органів виконавчої влади Військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань Осіб рядового та начальницького складу правоохоронних органів Керівників підприємств/установ/організацій з важливим стратегічним значенням для економіки та безпеки держави Керівників підприємств/установ/організацій, які займаються діяльністю, пов’язаною з забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури

Зазначається, що всі вище вказані особи можуть залишати межі України для здійснення власних повноважень лише на підставі відповідного рішення Президента України.