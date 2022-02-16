Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Відповідний проєкт закону був внесений очільником парламентської фракції “Слуга народу” Давидом Арахамією, проте авторами документу є чи не вся пропрезидентська фракція у Раді.
Документом пропонується внести деякі зміни до закону України “Про правовий режим воєнного стану”, щодо заборони виїзду за кордон окремим категоріям осіб на період воєнного стану. Йдеться про:
- Членів українського уряду, перших заступників та заступників міністрів
- Народних депутатів України
- Очільників місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників
- Держслужбовців, які обіймають посади державної служби категорії “А”
- Керівників центральних органів виконавчої влади
- Військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань
- Осіб рядового та начальницького складу правоохоронних органів
- Керівників підприємств/установ/організацій з важливим стратегічним значенням для економіки та безпеки держави
- Керівників підприємств/установ/організацій, які займаються діяльністю, пов’язаною з забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури
Зазначається, що всі вище вказані особи можуть залишати межі України для здійснення власних повноважень лише на підставі відповідного рішення Президента України.
- Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на засіданні ухвалив документ, яким встановлюються нові правила вибору місця перебування людини чи її проживання на території, на якій діє воєнний стан. Воєнний стан затверджується Указом президента.
- Також 15 лютого, Верховна Рада України у 2 читанні ухвалила закон № 5110 про протидію антисемітизму в Україні. Його підтримали 295 депутатів.
- Раніше повідомлялось, що в Україні прийняли закон щодо регулярної індексації пенсій з 1 березня. В оновленому законодавстві передбачуються норми для дострокового призначення пенсій окремим категоріям людей.