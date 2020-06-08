Про це повідомляється на сайті журналу Time.

Так, на обкладинці, яка була створена в рамках проєкту журналу “Сто впливових жінок року“, Time розмістив Опал Тометі, Алісію Гарза і Патрісс Каллорс. Всі вони є засновницями міжнародного руху активістів, які виступають проти насильства щодо чорношкірого населення – Black Lives Matter.

Опал Тометі – нігерійсько-американська правозахисниця, письменниця, стратег і громадський діяч. Наразі вона є виконавчим директором BAJI. Тометі виступає проти расової нерівності, з якою стикаються чорношкірі люди.

Алісія Гарза – американська правозахисниця та автор статей. Вона займається питаннями здоров’я, студентських послуг і прав, прав домашніх працівників, викоріненням жорстокості поліції, боротьбою з расизмом і насильством щодо чорношкірих і трансгендерних людей. Наразі вона керує спеціальними проєктами в Національному альянсі домашніх працівників. Гарза також є керівником лабораторії Black Futures.

Патрісс Каллорс – американська художниця та активістка. Вона є прихильником скасування в’язниць у Лос-Анджелесі.

Одна із засновниць руху Опал Тометі розповіла, чим нинішні протести після вбивства Джорджа Флойда відрізняються від тих, що були раніше.

За її словами, варварське вбивство Джорджа Флойда “викликало багато гніву, обурення та розчарування”. Це вбивство сталося під час епідемії, коли люди сиділи вдома, хтось доглядав за хворими близькими, у когось було багато страху й занепокоєння щодо завтрашнього дня.

“У нас мільйони людей, які втратили свої робочі місця і подали заявки на допомогу з безробіття і живуть від зарплати до зарплати. Я вважаю, що вони просто ситі по горло і повністю у нестямі від горя, неспокою і відчаю, тому що уряд не має гідного та всеосяжного плану дій, що спрямований на вирішення основних проблем, з якими стикається середньостатистичний американець”, – сказала Опал, пише видання The New Yorker.

За її словами, якщо раніше люди ходили на роботу, то зараз під час карантину вони сидять вдома, вони більш чутливі до того, що відбувається навколо.

“У людей, які зазвичай мають бути на роботі, тепер є час піти на протест або мітинг, і у них є час подумати”, – сказала Опал, зазначивши, що люди стурбовані жорстокістю поліції.

“Люди розуміють, що життя у США cповнене всілякими нерівностями та несправедливістю, і що приховане упередження та явний расизм закладені в способі, яким поліція керується в цій країні. І коли ви починаєте думати про це в історичному аспекті, вона (поліція) була заснована як рабський патруль. Еволюція поліцейської діяльності корениться в цьому. Люди усвідомлюють це”.

Рух Black Lives Matter – це відповідь на виправдовувальний вирок патрульному-волонтеру Джорджу Циммерману – вбивці 17-річного чорношкірого Трейвона Мартіна. Трагедія сталася у 2012 році у Флориді. Тоді Джордж Циммерман, здійснюючи обхід району, повідомив у службу 911, що бачить “підозрілого хлопця”. Він також повідомив диспетчеру, що хлопець побіг до заднього виходу з житлового комплексу. Диспетчер просив не бігти за ним, але патрульний не послухався. Зав’язалася боротьба, і Джордж Циммерман вистрілив у груди підлітку – той помер. У хлопця зброї не було. У липні 2013 року суд присяжних одноголосно виправдав патрульного, визнавши факт самооборони.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.