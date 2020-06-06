Фото обкладинки опублікувала британська супермодель Наомі Кемпбелл.

Так, на обкладинці, яка була створена в рамках проєкту журналу “сто впливових жінок року“, Time розмістив Опалу Тометі, Алісию Гарза і Патріссу Каллорс. Всі вони є засновницями міжнародного руху активістів, які виступають проти насильства по відношенню до чорношкірого населення – Black Lives Matter.

Опал Тометі – нігерійсько-американська правозахисниця, письменниця, стратег і громадський діяч. В даний час вона є виконавчим директором BAJI. Тометі виступає проти расової нерівності, з якою стикаються чорношкірі люди.

Алісія Гарза – американська правозахисниця і автор статей. Вона займається питаннями здоров’я, студентських послуг і прав, прав домашніх працівників, викоріненням жорстокості поліції, боротьбою з расизмом і насильством щодо чорношкірих і трансгендерних людей. В даний час вона керує спеціальними проєктами в Національному альянсі домашніх працівників. Гарза також є керівником лабораторії Black Futures.

Патрісса Каллорс – американська художниця і активістка. Вона є прихильником скасування в’язниць в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.