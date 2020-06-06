Фото обкладинки опублікувала британська супермодель Наомі Кемпбелл.
Так, на обкладинці, яка була створена в рамках проєкту журналу “сто впливових жінок року“, Time розмістив Опалу Тометі, Алісию Гарза і Патріссу Каллорс. Всі вони є засновницями міжнародного руху активістів, які виступають проти насильства по відношенню до чорношкірого населення – Black Lives Matter.
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Introducing the 100 Women of the Year project—a chance to spotlight influential women who have been so often overshadowed by history. To recognize these women, we embarked on a historic project: selecting a woman or group to represent each year from 1920 to 2019, and then creating a TIME cover for them. Each cover is visually emblematic of the period its subject represents. Read the stories behind the 100 #womenoftheyear covers at the link in bio.
Опал Тометі – нігерійсько-американська правозахисниця, письменниця, стратег і громадський діяч. В даний час вона є виконавчим директором BAJI. Тометі виступає проти расової нерівності, з якою стикаються чорношкірі люди.
Алісія Гарза – американська правозахисниця і автор статей. Вона займається питаннями здоров’я, студентських послуг і прав, прав домашніх працівників, викоріненням жорстокості поліції, боротьбою з расизмом і насильством щодо чорношкірих і трансгендерних людей. В даний час вона керує спеціальними проєктами в Національному альянсі домашніх працівників. Гарза також є керівником лабораторії Black Futures.
Патрісса Каллорс – американська художниця і активістка. Вона є прихильником скасування в’язниць в Лос-Анджелесі.
Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
- 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. Протести тривають донині.
- Станом на 4 червня під час протестів в США вже було затримано понад 10 тисяч чоловік.