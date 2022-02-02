Про це повідомляється на сайті видання.

У новому випуску, вихід якого заплановано на 14 лютого, один з матеріалів буде розповідати про ситуацію, що наразі склалася навколо України: нарощування військових сил Росії на кордонах, загроза вторгнення і підтримка від США та ЄС. Автор статті також пов’язує російську агресію зі справою “купа Путіна” нардепа Віктора Медвечука.

“Протягом 21 року перебування при владі Путін бачив Україну як братню націю, пов’язану з Росією узами віри, сім’ї, політики та тисячолітньою спільною історією. Він провів останні сім років, використовуючи всі наявні у нього інструменти, включаючи примус і відверте вторгнення, щоб зберегти ці зв’язки, оскільки український народ все більше повертається до Заходу. За винятком війни, одним із найкращих способів, яким Путін має впливати на Україну, є Медведчук і його політична партія. Тому не повинно дивувати, що військове протистояння Росії із Заходом загострилося разом із репресіями проти його друга”, – зазначено у матеріалі.

На самій обкладинці зображений військовослужбовець у камуфляжному зимовому спорядженні, який йде вздовж бліндажу.