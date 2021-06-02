Про це повідомляє пресслужба “Укроборонпрому”.

У засіданні наглядової ради взяли участь усі її члени, а також керівництво концерну.

“На сьогодні наглядова рада “Укроборонпрому” представлена п’ятьма членами. До вищого керівного органу концерну входять перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Валерій Іващенко, ексдиректор Агентства дослідницьких проєктів з оборони (DARPA) Ентоні Дж. Тетер, а віднедавна – згідно з Указом президента України № 208/2021 від 21 травня 2021 року – й президент Київської школи економіки Тимофій Милованов і промисловці Олександр Носов та Ростислав Шурма”, – йждеться у повідомленні.

За словами Милованова, реформа “Укроборонпрому” дозволяє перетворити підприємства державного оборонно-промислового комплексу на господарські товариства в максимально короткі терміни.

“Це автоматично відкриє доступ до капіталу, інвестицій та міжнародного трансферу технологій… Корпоратизація у перспективі дозволить оснастити нашу армію новітніми високотехнологічними та наукоємними зразками озброєння та військової техніки”, – зазначив важливість ухвалення законопроєкту №3822 у другому читанні Тимофій Милованов.

Зазначимо, що Милованов – почесний президент Київської школи економіки, член Ради Національного банку України. Викладав в ряді американських університетів, займається теорією ігор і контрактів. Обіймав посаду міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства з серпня 2019 року по березень 2020-го, коли Верховна Рада відправила у відставку Кабмін Олексія Гончарука.

Також Милованов відзначився низкою скандальних заяв – зокрема, в жовтні 2019 року він прокоментував слова олігарха Ігоря Коломойського, який назвав його “дебілом”.

“Ну дивіться, я цього не приховую, що я дебіл. Я жартую”, – сказав тодішній міністр на брифінгу.

Крім того, в інтерв’ю Bihus.Info Милованов заявив, що від’їжджав з України до Америки, тому що “образився” на свою країну.