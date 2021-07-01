У Києві низка народних депутатів України та члени Уряду взяли участь у презентації книги "Сі Цзіньпін про державне управління в Китаї".

Про це повідомляє агентство “Укрінформ”.

Так, на заході за участі посла КНР в Україні Фань Сяньжуня були присутні народні депутати Вадим Новінський (позафракційний), лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов, очільник фракції “Слуги народу” в парламенті Давид Арахамія, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар та інші.

Посол КНР в Україні Фань Сяньжун у своєму виступі акцентував, що за керівництва Сі Цзіньпіна “Китай досяг небувалих успіхів і став другою економікою світу, здобув перемогу над абсолютною бідністю, яку не вдавалося подолати протягом кількох тисячоліть, а також вступив у новий етап побудови модернізованої соціалістичної країни”.

Фото: Олесь Коваль/Facebook

Зазначається, що посол вручив примірники книги Давиду Арахамії для президента Володимира Зеленського, а Олегу Немчінову – для прем’єрміністра Дениса Шмигаля.

У квітні 2021 року повідомлялося, що ВВП Китаю за перший квартал 2021 року зріс на 18,3% проти першого кварталу 2020 року – це найбільше зростання щонайменше з 1992 року. Проте таке зростання є викривленим, адже базою порівняння слугує період, коли Китай знаходився на суворому локдауні. У цей період минулоріч економіка країни скоротилася на 6,8%

У січні в США звинуватили владу Китаю в геноциді уйгурів і представників інших етнічних і релігійних меншин у Сіньцзян-уйгурському автономному районі (СУАР). Мова йде про злочини проти людяності: затримання або інше обмеження фізичної свободи більше мільйона мирних жителів.