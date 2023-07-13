Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що фракція її партії у Верховній Раді не голосуватиме за законопроект 7457 про легалізацію медичного канабісу.

Причини цього вона озвучила під час відеотрансляції на своїй Фейсбук сторінці.

«Давним-давно легалізовано використання наркотичних засобів, психотропних речовин (…) для застосування в медицині. І ніякого закону, щоби використати медичні препарати з маріхуани для лікування важкохворих, ніяких законів не потрібно», – переконує Тимошенко. За її словами, в Україні діє закон 60/95 про наркотичні засоби, а у 2000-му році була прийнята відповідна постанова Кабміну з переліком, який «…дає право застосовувати в медицині всі без виключення медичні препарати, зроблені на основі наркотичних засобів, або психотропних речовин. Тут є все: морфіни, кокаїни, амфетаміни…». За її словами, у 2021-му році окремою постановою кабміну у цей перелік додали і препарати на основі медичного канабісу.

Юлія Тимошенко переконана, що новий законопроект має на меті легалізувати вирощування марихуани на території України «…без обмежень, в тому числі юридичними особами всіх форм власності. Тобто корпораціями, в тому числі наркокорпораціями». Політик остерігається того, що бізнесу буде вигідніше викуповувати сільськогосподарські землі не під вирощування овочів та фруктів, а під марихуану.

Тимошенко заявила, що фракція партії «Батьківщина» внесла проект постанови, який вона закликає розглянути замість законопроекту 7457. У цьому документі депутати пропонують Уряду розширити перелік медичних препаратів на основі канабісу, які будуть дозволені для використання в Україні. Лідерка «Батьківщини» закликає колег не голосувати за законопроект 7457.