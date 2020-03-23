Відповідну заяву вона зробила в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на ICTV.
Так Тимошенко, звертаючись до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, заявила, що її команда розуміє, з якими викликами чинна влада стикається в зв’язку з пандемією COVID-19, а тому “призупиняє опозиційність” та висловлює підтримку уряду та президенту.
“Пане прем’єр-міністре, я абсолютно точно розумію, який зараз ком проблем ліг на плечі української влади. І тому наша команда свідомо вирішила призупинити опозиційність, призупинити взагалі будь-які політичні пікетування, протистояння. Ми зараз прийняли рішення зробити все, щоб допомогти і вам, і уряду, і президенту. Всіма нашими знаннями і можливостями, як в цій ситуації проходити такий важкий етап нашого життя”, — сказала Тимошенко.
У відповідь на це глава уряду подякував Тимошенко за “конструктивну позицію”.
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