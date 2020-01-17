Про це повідомляють джерела #Букв в партії.
Уточнюється, що поліцейською Тимошенко була на корпоративі партії, а такий сценарій розваг придумали молоді депутати.
Свято пройшло на старий Новий рік. Спочатку в партії відмовилися від корпоративу через нестачу грошей, але потім все ж кілька молодих депутатів орендували ресторан.
Під час свята присутніх розділили на кілька команд і запропонували зіграти в гру в стилі детектива Агати Крісті, де батько позбавляє дітей спадщини, а потім загадково вмирає.
За словами членів партії, Юлії Тимошенко таке свято сподобалось.
- Лідер політичної партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко ще на початку президентської каденції Володимира Зеленського пропонувала йому кадрову допомогу в рамках реалізації програми “Новий курс”. Але президент стверджує, що Тимошенко намагалася просунути “своїх людей”.
- Прес-секретар президента Юлія Мендель підтримала його сексистські образи на адресу лідерки “Батьківщини” Юлії Тимошенко.
- Після цього лідер політичної партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко відповіла президенту Володимиру Зеленському, який раніше дозволив собі тролінг на її адресу.