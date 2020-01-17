Лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко влаштували новорічний корпоратив, на якому вона була в ролі поліцейської.

Про це повідомляють джерела #Букв в партії.

Уточнюється, що поліцейською Тимошенко була на корпоративі партії, а такий сценарій розваг придумали молоді депутати.

Свято пройшло на старий Новий рік. Спочатку в партії відмовилися від корпоративу через нестачу грошей, але потім все ж кілька молодих депутатів орендували ресторан.

Під час свята присутніх розділили на кілька команд і запропонували зіграти в гру в стилі детектива Агати Крісті, де батько позбавляє дітей спадщини, а потім загадково вмирає.

За словами членів партії, Юлії Тимошенко таке свято сподобалось.