Про це повідомляють джерела #Букв в партії.

Уточнюється, що поліцейською Тимошенко була на корпоративі партії, а такий сценарій розваг придумали молоді депутати.

Свято пройшло на старий Новий рік. Спочатку в партії відмовилися від корпоративу через нестачу грошей, але потім все ж кілька молодих депутатів орендували ресторан.

Під час свята присутніх розділили на кілька команд і запропонували зіграти в гру в стилі детектива Агати Крісті, де батько позбавляє дітей спадщини, а потім загадково вмирає.

За словами членів партії, Юлії Тимошенко таке свято сподобалось.

  • Лідер політичної партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко ще на початку президентської каденції Володимира Зеленського пропонувала йому кадрову допомогу в рамках реалізації програми “Новий курс”. Але президент стверджує, що Тимошенко намагалася просунути “своїх людей”.
  • Прес-секретар президента Юлія Мендель підтримала його сексистські образи на адресу лідерки “Батьківщини” Юлії Тимошенко.
  • Після цього лідер політичної партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко відповіла президенту Володимиру Зеленському, який раніше дозволив собі тролінг на її адресу.