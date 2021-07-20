Через місяць після призначення на посаду заступника керівника Офісу президента Кирило тимошенко придбав автомобіль BMW Х5 за понад 2,5 млн гривень.

Про це йдеться в матеріалі #Букв “Президентський прораб Кирило Тимошенко ­від Фірташа і до Зеленського”.

У декларації за 2019 рік Кирило Тимошенко вказав дві квартири (на 181 квадратний метр у Києві та 60,6 – у Дніпрі), будинок площею 56,7 квадратних метрів, земельну ділянку у Дніпропетровській області площею 881 квадратний метр, а також три машиномісця у Києві.

Автопарк подружжя Тимошенків складався з Volkswagen Caravelle 2014 року та Porsche Macan 2017, а також BMW Х5, придбаний у червні 2019, через місяць після призначення на посаду заступника керівника Офісу президента, за понад два з половиною мільйони гривень.

З цим автомобілем в червні 2021 Кирило Тимошенко потрапив у скандал з використанням “номерів прикриття”. Журналісти зафіксували на його BMW X5 номерні знаки, які за даними МВС не були зареєстровані за жодним автомобілем.

Такий номер дає змогу щонайменше уникнути штрафу за порушення правил дорожнього руху. Право на їх використання мають лише співробітники правоохоронних органів на час здійснення оперативно-розшукової діяльності та працівники Управління державної охорони які охороняють обмежене коло осіб, до яких не входить заступник голови ОП.