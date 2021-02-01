Про це вона заявила на брифінгу після закінчення погоджувальної ради, передає LB.ua.

“Я можу сказати так. Як двічі прем’єр-міністр, я не просто знаю в якій ситуації зараз країна. А я бачу практично трагічний розвиток подій. Коли летить у прірву все: економіка, соціальна сфера, доходи та життя людей. Країна втрачає свій суверенітет по всім напрямкам абсолютно. Практично країною управляють проти інтересів українців. Тому я не один раз говорила і зараз хочу сказати. Що єдиний вихід з цієї ситуації — це об’єднання всіх політичних сил. Тому що зло зараз лежить не між Сходом і Заходом України. Не між партіями. Сьогодні зло — це така чорна стратегія, яка ліквідує українську націю та суверенітет української держави. Я вважаю, що зараз мусять зібратися всі національні сили. Без виключення. І об’єднатися навколо того, щоб повернути Україну на шлях розвитку та відродження, становлення… Навколо цього треба об’єднуватися”, – заявила вона.

Відповідаючи на питання щодо можливого створення нової коаліції “Батьківщини” з фракцією “Слуги народу” та групою “Довіра” після ймовірного виключення нардепа СН Олександра Дубінського та виходу деяких парламентарів з фракції “Слуги”, вона зазначила, що партія готова об’єднуватися.

“Якщо таке об’єднання президент ініціює, тотальне, повне та всеохопне об’єднання заради того, щоб врятувати Україну та українську націю, ми будемо в цьому брати участь”, – пообіцяла вона.