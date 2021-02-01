Про це вона заявила на брифінгу після закінчення погоджувальної ради, передає LB.ua.
“Я можу сказати так. Як двічі прем’єр-міністр, я не просто знаю в якій ситуації зараз країна. А я бачу практично трагічний розвиток подій. Коли летить у прірву все: економіка, соціальна сфера, доходи та життя людей. Країна втрачає свій суверенітет по всім напрямкам абсолютно. Практично країною управляють проти інтересів українців. Тому я не один раз говорила і зараз хочу сказати. Що єдиний вихід з цієї ситуації — це об’єднання всіх політичних сил. Тому що зло зараз лежить не між Сходом і Заходом України. Не між партіями. Сьогодні зло — це така чорна стратегія, яка ліквідує українську націю та суверенітет української держави. Я вважаю, що зараз мусять зібратися всі національні сили. Без виключення. І об’єднатися навколо того, щоб повернути Україну на шлях розвитку та відродження, становлення… Навколо цього треба об’єднуватися”, – заявила вона.
Відповідаючи на питання щодо можливого створення нової коаліції “Батьківщини” з фракцією “Слуги народу” та групою “Довіра” після ймовірного виключення нардепа СН Олександра Дубінського та виходу деяких парламентарів з фракції “Слуги”, вона зазначила, що партія готова об’єднуватися.
“Якщо таке об’єднання президент ініціює, тотальне, повне та всеохопне об’єднання заради того, щоб врятувати Україну та українську націю, ми будемо в цьому брати участь”, – пообіцяла вона.
- Напередодні нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський підтвердив, що президент Володимир Зеленський пропонував йому покинути фракцію, але він відмовився. Крім того, Дубінський повідомив, що не планує визнавати результати анонімного голосування своїх колег щодо його виключення з фракції “Слуги народу”.