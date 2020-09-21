Колишній президент України Віктор Янукович, близькі до нього бізнесмен Сергій Курченко і політтехнолог Пол Манафорт, олігарх Дмитро Фірташ і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, ймовірно, користувалися послугами латвійських банків при виведенні або відмиванні коштів.

Про це повідомляє некомерційна організація Re:Baltica (Балтійський центр журналістських розслідувань) із посиланням на документи з досьє FinCEN.

Re:Baltica є членом Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), який у неділю опублікував дані про нелегальні банківські операції по всьому світі.

Йдеться про витік секретних документів із досьє FinCEN – спеціального підрозділу з протидії фінансовим злочинам, що входить у структуру міністерства фінансів США. Це понад 2500 документів. Велика частина з них – звіти, які банки відповідно до закону відправляли міністерству фінансів США в період з 2000 по 2017 роки.

Файли FinCEN опинилися в розпорядженні американського видання BuzzFeed News. Воно передало їх Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів (об’єднує представників 108 новинних організацій у 88 країнах). Згодом їх протягом 16 місяців аналізували близько 400 журналістів.

Як відзначають журналісти Re:Baltica, файли FinCEN “дозволяють отримати уявлення про латвійські банки, якими користувався український президент-утікач Віктор Янукович, його соратники і противники”.

Віктор Янукович

Так, після повалення Януковича з’явилася інформація про те, що частина викрадених ним коштів пройшла через Латвію.

Як повідомляє Re:Baltica, файли FinCEN включають кілька документів, у яких відстежується рух грошей Януковича і його оточення.

Однією з компаній, причетних до розкрадання державних коштів, була “Mako Holding” – холдинг старшого сина Януковича Олександра.

Холдинг працював у сферах енергетики та нерухомості і мав дочірні компанії в Україні, Нідерландах та Швейцарії. Швейцарська дочірня компанія “Mako Trading SA” відправила і отримала кілька платежів від компаній з рахунками в Латвії.

У грудні 2012 року “Mako Trading” направила 800 тисяч доларів США на рахунок в Aizkraukles Banka в Латвії (нині ABLV Bank) на користь компанії Industrial Commodities Trade SA.

У свою чергу компанія Elberg Invest LLP перевела 1,8 млн доларів зі свого рахунку в Baltikums Bank на рахунок швейцарської “Mako Trading SA.” (це відбувалося з серпня 2013 року по лютий 2014 року).

Як відзначають журналісти Re:Baltica, Industrial Commodities Trade S.A. (була зареєстрована в Панамі) і Elberg Invest LLP (зареєстрована в Лондоні) мають ознаки фіктивних компаній.

Як зазначено в матеріалі, ще одна компанія, тісно пов’язана з самим Віктором Януковичем, – це Fineroad Business LLP, у якої був відкритий рахунок у латвійському Baltic International Bank.

Після того, як Янукович втік із Києва, в його резиденції в Межигір’ї було виявлено безліч документів із зазначенням компаній, які могли володіти деякими з його активів. У тих документах фігурувала і компанія Fineroad Business.

У документах із досьє FinCEN йдеться, що в 2013 році Fineroad Business LLP здійснила кілька переказів на загальну суму в 2,3 млн доларів “для інвестицій в Україну” зі свого рахунку в Baltic International Bank на свій же рахунок в українському банку.

Олігарх Дмитро Фірташ

Український олігарх Дмитро Фірташ, який заробив статки на торгівлі газом і виробництві хімікатів, можливо, використовував латвійський банк Trasta Komercbanka для відмивання мільйонів доларів, купуючи ювелірні вироби і розвиваючи проєкти в сфері нерухомості.

До такого висновку дійшли журналісти Re:Baltica, посилаючись на два звіти FinCEN. У цих звітах розкриваються транзакції, які вказують на те, що Фірташ міг використовувати підставні компанії для відмивання грошей і приховування своєї власності. Деякі операції були виконані через офшорні компанії з рахунками в Trasta Komercbanka в Латвії та його філії на Кіпрі.

У звіті FinCEN на адресу відділення ФБР у Чикаго висловлювалася підозра, що нерухомість й інша інвестиційна діяльність Фірташа використовувалися як прикриття для переказу коштів через офшори для дачі хабарів українським чиновникам

Одним із таких офшорів була компанія Ladis Holding Ltd, яка переказала 68 млн доларів “невстановленим бенефіціарам для проєктів розвитку нерухомості”. Компанія з такою ж назвою Ladis Holding Ltd мала рахунок у Trasta Komercbanka, а її кінцевим бенефіціарним власником був Фірташ.

У звітах згадуються й дві інші підставні компанії з рахунками в Trasta Komercbanka. Одна з них, “Centragas”, у період з 2012 по 2013 рр. отримала не менше 2,3 млн доларів від українського банку, що належить самому Фірташу.

Варто відзначити, що компанія з такою ж назвою “Centragas Holding AG” (що належала Фірташу) разом із російським “Газпромом” були акціонерами “РосУкрЕнерго”.

Інша підставна компанія з рахунком в Trasta Komercbanka, Sternako Ventures LTD, отримала в 2013 році не менше 22 млн доларів. Вона входила до складу Ostchem – холдингу, що належить Фірташу.

А пов’язана з Фірташем офшорна компанія DF Investments Limited у період з 2012 по 2014 рр. перерахувала 6,2 млн доларів зі свого рахунку в кіпрській філії Trasta Komercbanka для оплати ювелірних виробів, літаків та іншого.

Варто відзначити, що латвійський банк Trasta Komercbanka зараз знаходиться на стадії ліквідації. Він позбувся ліцензії в 2016 році, частково через “серйозні та постійні порушення положень про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму”.

Як відомо, Дмитро Фірташ був заарештований у березні 2014 року в Австрії, де він проживає. Арешт був проведений за запитом влади США. Його звинувачують у дачі хабаря для отримання дозволу на видобуток титану в Індії. Фірташ оскаржує можливу екстрадицію до США.

Український бізнесмен-втікач Сергій Курченко

Курченко був близьким соратником Віктора Януковича. В Україні бізнесмен звинувачується у фінансових злочинах, в тому числі в розкраданні державних коштів.

Як пишуть журналісти Re:Baltica, коли мова заходить про ділові відносини Курченка, спливає назва латвійського ABLV Bank.

У 2015 році на рахунках банку були заарештовані і заморожені кошти Курченка на суму 80 млн доларів. Банк ABLV Bank почав обслуговувати компанії, пов’язані з Курченком, у 2012 році.

Згідно з документами FinCEN, Курченко перерахував мільярди доларів через рахунки фіктивної компанії, відкриті в ABLV Bank.

Незважаючи на те, що бізнесмен був внесений до списку санкцій США у 2015 році, в ABLV були відкриті як мінімум дев’ять рахунків підставних компаній, пов’язаних із ним.

ABLV Bank наразі знаходиться в процесі ліквідації.

Американський лобіст Пол Манафорт

Американський лобіст і політичний консультант Пол Манафорт, засуджений у США за шахрайство, роками співпрацював із тепер уже колишнім президентом України Віктором Януковичем.

Манафорт також співпрацював із російськими та українськими олігархами, в тому числі з алюмінієвим магнатом, росіянином Олегом Дерипаскою та українцем Дмитром Фірташем.

У 2019 році лобіст був засуджений у США за податкові злочини і шахрайство. Згідно з обвинувальним висновком, Манафорт і його партнер Річард Гейтс представляли президента Януковича, його Партію регіонів і “її наступника” після того, як Янукович втік до Росії.

Щоб приховати доходи від влади США, Манафорт і Гейтс використовували мережу офшорних компаній. Однією з них могла бути фірма “Englestead Ltd”.

У грудні 2010 року Манафорт отримав 721 878 доларів на свій банківський рахунок у латвійському ABLV Bank від зареєстрованої в Белізі компанії, яка, згідно з судовими документами, нібито була пов’язана з українським олігархом Ігорем Коломойським.

У 2012 році Манафорт отримав гроші від “Novirex Sales LLP”, у якої були відкриті банківські рахунки в ABLV Bank і Baltikums Bank. Згідно зі свідченнями ділового партнера Манафорта – Гейтса, “Novirex Sales” була пов’язана з Андрієм Клюєвим – близьким соратником Януковича.

У період з квітня 2010 року по грудень 2013 року “Novirex Sales” здійснила платежі на суму не менше 188 млн доларів США (в основному зі своїх рахунків в ABLV Bank та Baltikums Bank). Частина цих коштів – 400 тис. доларів – була перерахована компанії “Olivenia Trading Ltd”, що належить або контролюється Манафортом.

Юлія Тимошенко

Згідно з документами FinCEN, колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко могла вивести гроші з нашої країни. Частина коштів, можливо, була виведена через Латвію.

Так, у 2016 році неназваний банк повідомив FinCEN про декілька офшорних компаній, які могли мати відношення до Тимошенко і переказів великих сум до Канади. Дві із зазначених банком компаній – Ringatta Project Ltd. та Woodmark Sales Inc. – відкрили рахунки в латвійському “ПриватБанку”. У період з березня по грудень 2014 року (невдовзі після виходу Тимошенко на свободу в Україні) на ці рахунки були відправлені і отримані перекази на суму майже $16,5 млн.

Як зазначає Re:Baltica, при пошуку інформації про ці компанії виявилося, що в реальності вони ніколи не існували. Обидві зареєстровані в Белізі, але жодної діяльності не ведуть.

На запит Re:Baltica про зв’язок Тимошенко з Ringatta Project Ltd. та Woodmark Sales Inc. у прес-службі партії “Батьківщина” не відповіли.