Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко наклеїла на свій мобільний телефон захисну плівку: мабуть для того, щоб ускладнити для журналістів можливість фіксувати переписки.

Вказаний момент вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Так, ще вчора лідер “Батьківщини” “засвітила” в залі засідань Верховної Ради чат, в якому спілкуються голови фракцій ВР.

Днем раніше вдалося зафіксувати переписку Тимошенко із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Очільник ОПУ також телефонував політику під час засідання Ради.

Сьогодні ж на телефоні Юлії Тимошенко з’явилася захисна плівка, яка не дає можливості побачити, з ким і про що політик спілкується.