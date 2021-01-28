Вказаний момент вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.
Так, ще вчора лідер “Батьківщини” “засвітила” в залі засідань Верховної Ради чат, в якому спілкуються голови фракцій ВР.
Днем раніше вдалося зафіксувати переписку Тимошенко із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Очільник ОПУ також телефонував політику під час засідання Ради.
Сьогодні ж на телефоні Юлії Тимошенко з’явилася захисна плівка, яка не дає можливості побачити, з ким і про що політик спілкується.
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- У фракції “Слуги народу” з’явився мобільний застосунок, в якому для народних депутатів влаштовують опитування щодо підтримки тих чи інших законопроєктів. Зазначений факт вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.