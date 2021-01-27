ВО "Батьківщина" планує ініціювати проведення референдумів з п'яти питань, серед яких – легалізація медичного канабісу і продаж землі сільськогосподарського призначення.

Про це заявила, виступаючи сьогодні з трибуни Верховної Ради, лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко, повідомляє кореспондент #Букв.

Вона прокоментувала ухвалений вчора в ВР президентський законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.

За словами Тимошенко, згідно з цим документом “звичайні люди в країні ніякого референдуму провести не зможуть”, оскільки “там бюрократичні процедури такі, що не дозволять людям це зробити”.

У зв’язку з цим Тимошенко анонсувала організацію “референдумів”.

“Ми ініціюємо разом із народом проведення референдумів з п’яти питань: 1) український газ і атомну електроенергію з 30% рентабельністю віддати громадянам України; 2) питання землі – ні продажу сільськогосподарської землі; 3) ні продажу стратегічної власності (наших газопроводів, залізної дороги, “Укрпошти” і т.п.); 4) про марихуану – ми запитаємо у людей, чи готові вони легалізувати досить важкий наркотик в Україні; 5) про гральний бізнес (проти легалізації такого бізнесу, – ред.)… Тому хоч і поганий закон про референдум прийнятий, але ми, як пробійна сила, домагатимемося референдуму по п’яти питаннях”, – наголосила Тимошенко.

Вона закликала приєднатися до ініціативи інші політсили.