Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Внесення документа в Раду сьогодні анонсувала сама Тимошенко.

“Ми вносимо проєкт постанови, і попросимо всіх лідерів фракцій підписати, про директиви Уряду звільнити Коболєва (голову правління “Нафтогазу” Андрія Коболєва, – ред.) в всю його корумповану шайку. І це буде реальний крок, який потрібно робити”, – заявила вона, виступаючи з трибуни ВР.

Крім того, кореспонденту #Букв вдалося зафіксувати сам проєкт постанови. У ньому йдеться про “вжиття невідкладних заходів щодо звільнення вищих посадових осіб НАК “Нафтогаз України” і притягнення винних осіб до відповідальності”.