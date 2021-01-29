Вказаний факт вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Проєкт закону називається “Про внесення змін до закону України “Про ринок природного газу” щодо спрямування природного газу, накопиченого в неопалювальний сезон, і вітчизняного виробництва на потреби населення”.

Варто відзначити, що це, схоже, оновлений законопроєкт №1177, який був зареєстрований нардепами від “Батьківщини” ще в серпні 2019 року, але досі так і не розглянутий.

У попередній редакції законопроєкту пропонувалося забезпечити потреби захищених споживачів у природному газі з ресурсів, видобутих газовидобувними підприємствами, “частка держави в статутному фонді яких становить 50% і більше”.

У законопроєкті, який зафіксував сьогодні кореспондент #Букв, сказано вже про газодобувні підприємства, “частка держави в статутному фонді яких становить 100%”. Саме формулювання документа залишилося таким же.

Юлія Тимошенко сьогодні на брифінгу заявила, що, згідно з цим законопроєктом, громадянам України відпускався б газ власного видобутку з рентабельністю не вище 30%.

Тимошенко стверджує, що законопроєкт № 1177 дозволить “знизити ціну газ до трьох гривень”. Згідно із заявою політика, газ, закачаний влітку в державні газові сховища, повинен продаватися людям за ціною, за якою був закачаний, – з урахуванням зберігання, транспортування та ПДВ.

“Газ, який закачаний у сховища, віддається людям за ціною закачки, плюс транспортування і зберігання. Це ціна в районі трьох гривень за кубометр газу. І це також зниження вартості тепла”, – заявила Тимошенко.

Вона додала, що оновлений законопроєкт підписали “депутати майже всіх фракцій”, і він незабаром буде зареєстрований.