Про це повідомив у Facebook представник окремих районів Донеччини у делегації, журналіст Сергій Гармаш.
За словами Гармаша, під час зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів про наміри Юлії Тимошенко, лідерки партії “Батьківщина”, очолити делегацію замість другого президента України Леоніда Кучми. Після бесіди про це Тимошенко, як зауважив Єрмак, не виходила на зв’язок.
“Єрмак розповів, як два тижні тому до нього приходила Юлія Володимирівна. З пропозицією зробити її главою делегації замість Кучми. Сказала, що в неї є план і вона під’єднати всі свої дипломатичні зв’язки, і в Росії та на Заході. А потім пропала, так плану і не презентувавши…”, — написав Гармаш .
Також журналіст зауважив, що 3 серпня Тимошенко ініціювала створення спеціальної парламентської місії з відновлення миру в Україні та повернення тимчасово окупованих територій.
Інформація про це з’явилася на сайті партії “Батьківщина” напередодні зустрічі делегації. Зазначається, що під час пресконференції в Києві Тимошенко розповіла про перемовини із головою Офісу Зеленського. Однак про наміри політикині очолити делегацію згадок не було. Крім того, за версією Тимошенко, діалог припинив саме Єрмак.
“Вона повідомила, що під час нещодавньої зустрічі з керівником президентського офісу Андрієм Єрмаком запропонувала допомогу команди “Батьківщини”, яка має достатній дипломатичний досвід, авторитет і міжнародні зв’язки. На жаль, пропозиція залишилася без відповіді”, — йдеться у пресрелізі.
Також під час заходу Тимошенко критикувала президента Зеленського і його оточення за “некомпетентність, хаос, відсутність дипломатичного досвіду, відсутність чіткої патріотичної позиції”, які призвели до того, що Україна перестала боротися за встановлення миру на Донбасі та відновлення своєї територіальної цілісності.
Через це лідерка “Батьківщини” закликала лідерів фракцій, депутатів, які “мають відповідний досвід та авторитет”, створити спеціальну парламентську місію для участі в міжнародних переговорах щодо повернення українських територій та припинення війни.
- Як повідомлялося раніше, 30 липня президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Леоніда Кравчука головою української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах по Донбасу.
- Вже 31 липня Кравчук заявив, що до складу делегації може увійти перший прем’єр України (1990-1992) Вітольд Фокін.
- 3 серпня Леонід Кравчук, новий голова делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу, провів першу зустріч з командою. На ній був присутній перший прем’єр Вітольд Фокін.