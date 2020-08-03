Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вела перемовини із головою Офісу Зеленського Андрієм Єрмаком щодо її можливого включення до складу делегації України у ТКГ по Донбасу.

Про це повідомив у Facebook представник окремих районів Донеччини у делегації, журналіст Сергій Гармаш.

За словами Гармаша, під час зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів про наміри Юлії Тимошенко, лідерки партії “Батьківщина”, очолити делегацію замість другого президента України Леоніда Кучми. Після бесіди про це Тимошенко, як зауважив Єрмак, не виходила на зв’язок.

“Єрмак розповів, як два тижні тому до нього приходила Юлія Володимирівна. З пропозицією зробити її главою делегації замість Кучми. Сказала, що в неї є план і вона під’єднати всі свої дипломатичні зв’язки, і в Росії та на Заході. А потім пропала, так плану і не презентувавши…”, — написав Гармаш .

Також журналіст зауважив, що 3 серпня Тимошенко ініціювала створення спеціальної парламентської місії з відновлення миру в Україні та повернення тимчасово окупованих територій.

Інформація про це з’явилася на сайті партії “Батьківщина” напередодні зустрічі делегації. Зазначається, що під час пресконференції в Києві Тимошенко розповіла про перемовини із головою Офісу Зеленського. Однак про наміри політикині очолити делегацію згадок не було. Крім того, за версією Тимошенко, діалог припинив саме Єрмак.