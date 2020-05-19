Про це йдеться в розслідуванні “Радіо Свободи”.
Відзначається, що Юлія Тимошенко разом зі своїм однопартійцем, народним депутатом Сергієм Власенком перебували в готелі Edem Resort Medical & Spa.
Повідомляється, що цей готель належить екс-нардепу, бізнесменові і заступнику голови політичної партії “ВО Свобода” Ігорю Кривецькому.
У розслідуванні стверджується, що присутність Тимошенко і Власенка в комплексі вдалося виявити завдяки тому, що журналісти помітили біля входу помічників народних депутатів. Вдалося ідентифікувати водія і охоронця Юлії Тимошенко, а також автомобіль, яким користується Власенко.
Крім того, на вході в будівлю комплексу журналістами була помічена жінка, схожа на Юлію Тимошенко.
Уточнюється, що сама Тимошенко не захотіла коментувати свою відсутність на засіданні Верховної Ради. У свою чергу Сергій Власенко заявив, що “відзвітує перед виборцями” за всі свої пропуски.
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