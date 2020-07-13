Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, сьогодні після позачергового засідання Ради відбулося ще одне позачергове засідання Парламенту, на якому був прийнятий законопроект № 2695 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху”.

У той час, коли заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко закликав підтримати законопроєкт, Юлія Тимошенко дивилася відео на своєму телефоні.

Окрім того, під час засідання Ради Юля Тимошенко обіймалася і про щось шепотілася з позафракційним народним депутатом Вадимом Новинським.