Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, сьогодні після позачергового засідання Ради відбулося ще одне позачергове засідання Парламенту, на якому був прийнятий законопроект № 2695 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху”.
У той час, коли заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко закликав підтримати законопроєкт, Юлія Тимошенко дивилася відео на своєму телефоні.
Окрім того, під час засідання Ради Юля Тимошенко обіймалася і про щось шепотілася з позафракційним народним депутатом Вадимом Новинським.
- Народний депутат від партії “Слуга народу” Маргарита Шол під час засідання Верховної Ради слухала пісню про “робочу жінку” політичного карикатуриста і відеосатирика Богдана Процишина.