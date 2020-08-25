Цю інформацію #Буквам підтвердив депутат партії “Батьківщина”.
Також ЗМІ повідомляють, що температура у Тимошенко не падає нижче 39 градусів.
Водночас донька політика Євгенія і зять Артур Чечоткін переносять коронавірус у легкій формі.
Прессекретар Тимошенко Марина Сорока підтвердила інформацію про те, що політик у важкому стані та проходить курс інтенсивної терапії.
“На жаль, хороших новин зараз немає. Стан Юлії Володимирівни залишається важким. З учорашнього вечора вона проходить курс інтенсивної терапії згідно з протоколом лікування COVID”, – написала Сорока в Facebook.
- Раніше повідомлялося, що лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус.