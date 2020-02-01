Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Зазначимо, наразі на розгляді у Верховній Раді України знаходяться два законопроєкти, які передбачають оновлення Трудового Кодексу. Один з них був поданий “Слугами народу”, а інший, альтернативний розроблявся спільно депутатами “Батьківщини” та “Опозиційної платформи — За життя”. Обидва ці законопроєкти стали однією з основних тем політичного ток-шоу.

Лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко жорстко розкритикувала зміни, які пропонують в “Слугу народу”.

“Перше, що вони роблять: вони зняли взагалі обмеження на 8 годин роботи в добу. Тобто тепер працювати можна більше — як договором визначено. І підприємець може поставити людину без роботи в будь-які умови”, — заявила Тимошенко.

На це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов парирував, що багато українців, наприклад, лікарі, і без того працювали більше 12 годин через специфіку виконуваної ними роботи. Однак раніше це відбувалося в порушення закону. Міністр також висловив думку, що краще було б прописати можливість роботи по 24 години.

“Справді знято обмеження на 8 годин. Але поставлено обмеження, що відпочинку має бути не менше 12 годин. … На жаль, навіть наш законопроєкт не дозволяє цього робити, але я б пропонував, щоб можна було ставити: добу пропрацювали, двоє будинку. Охоронці так працюють”, — заявив він.

Крім цього, Тимошенко акцентувала увагу на тому, що кількість обов’язкових вихідних скорочується до 1.

“Вони прямо пишуть, що замість двох вихідних вводиться один. Тобто вони йдуть проти світового тренду і збільшують робочий час людей, залишаючи заробітну плату”, — додала вона.

У свою чергу Милованов заявив, що мається на увазі “гнучкий” графік з умовою, що робочих годин має бути не більше 40 в тиждень.

Також Тимошенко позначила, що пропонується відмовитися від прив’язки зарплати до мінімального прожиткового мінімуму.

“У конвенції номер 131 написано: “з урахуванням загального рівня заробітної плати і прожиткового мінімуму”. Чому в світі вважають прожитковий мінімум, в Конституції зазначено: “не менше прожиткового мінімуму”, а вони скасовують цей показник?”, — заявила Тимошенко.

Вона додала, що метою цього законопроєкту є просування інтересів транснаціональних корпорацій, а не працівників.

“Влада України стоїть на боці олігархів та транснаціональних корпорацій й виступає проти працюючої людини. Ми засуджуємо українську владу та її нерозсудливі порушення своїх міжнародних зобов’язань щодо прав працюючих людей, через яких Україна ризикує втратити важливу підтримку в Європі та світовій спільноті”. Це не мої слова, це слова генерального секретаря Міжнародної конфедерації профспілок Шаран Барроу”, — додала вона.

Крім цього, Тимошенко зазначила, що пропонуються такі зміни, які дозволять роботодавцям звільняти співробітника, не попереджаючи його про це заздалегідь, за умови виплати компенсації. При цьому передбачено, що оповіщення може бути відправлено не поштою, а в електронному вигляді, якщо така домовленість була в контракті.

“Ми опинимося без відпустки, без восьмигодинного робочого дня, з трудовим договором, який, як вони внесли, може бути розірваний в односторонньому порядку, СМС-ку відправивши. Це не законодавство про працю”, — підкреслила вона.

Все це, за словами політикині, призведе до того, що українці почнуть масово виїжджати з країни туди, де їх права як працівників будуть захищені.

На відео з 1 години 45 хвилин

Варто зазначити, що глава Всеукраїнської профспілки “Рідна земля” Олена Дума у ​​відповідь на виступ Юлії Тимошенко заявила, що політик маніпулює фактами.

“Наші експерти проаналізували законопроєкт і жодна міжнародна Конвенція не відкидається в цьому законопроєкті. … Хочу сказати, що ми тут стежимо за дуже великою маніпуляцією. Бо йдеться про норми, положення, в яких прості люди нічого не розуміють”, — сказала глава Всеукраїнської профспілки “Рідна земля”.