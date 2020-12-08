Про це повідомила секретарка фракції ВО “Батьківщина” в Київраді Тетяна Меліхова.

Донька Тимошенко народила третю дитину – сина.

“Вітаю з поповненням прекрасну сім’ю! З народженням хлопчика! Евгенія Тимошенко народила сина – братика своїм двом діткам. Тішуся такою чудовою новиною! Щиро бажаю здоров’я, гармонії та усіх благ Женечці, її чоловіку Артуру та всій родині. Нехай хлопчик росте здоровим, сміливим, життєрадісним, товариським, допитливим і цілеспрямованим”, – написала Меліхова.

У Євгенії Тимошенко уже є 4-річна донька і 1-річний син. Таким чином Юлія Тимошенко утретє стала бабусею.

Нагадаємо, в 2014 році Євгенія Тимошенко вдруге вийшла заміж. Обранцем став одеський бізнесмен Артур Чечоткін. Дочка Тимошенко вперше стала мамою в червні 2016 року, народивши доньку Єву. До цього вона була одружена з британським музикантом Шоном Карром, який пішов з життя в 2018 році.