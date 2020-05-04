Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко розповіла, звідки взялися майже 150 млн гривень, які вона вказала у своїй декларації.

Про це Тимошенко написала у Facebook.

Так, 24 квітня політик внесла зміни в свою електронну декларацію про доходи, вказавши, що отримала 148 млн 345 тис. 441 грн від юридичної особи Reid, Collins, Tsai LLP.

“Так, днями я отримала грошову компенсацію збитку, заподіяного політичними репресіями 2011-2014 років, від резидента США на стадії досудового врегулювання. Це свідчить про те, що Сполучені Штати – по-справжньому правова держава, і права людини для них не порожній звук, а справжня цінність”, – сказала Тимошенко.