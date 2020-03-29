Про це вона заявила за підсумками погоджувальної ради, повідомляє кореспондент #Букв.
Лідер “Батьківщини” також заявила, що не голосуватиме за законопроект по землі, тому що її не влаштовують умови, і що “нас змушують як папуасів виміняти на брязкальця дорожче”.
Вона звинуватила міжнародні корпорації в реалізації своїх інтересів через ці фракції.
- Раніше народний депутат, заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук повідомляла, що у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19 депутати Верховної Ради розглядають можливість проведення засідання на відкритому майданчику, наприклад, на стадіоні.
- Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук запропонував на час карантину через спалах коронавірусу проводити засідання ВР і комітетів у режимі відеоконференції.
- Очільник фракції “Слуги народу” Давид Арахамія відзначав, що депутати вивчають можливість віддаленої роботи, зокрема на комітетах.