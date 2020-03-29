Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що фракції "ЄС" і "Голос" дадуть голоси за закон про землю.

Про це вона заявила за підсумками погоджувальної ради, повідомляє кореспондент #Букв.

Лідер “Батьківщини” також заявила, що не голосуватиме за законопроект по землі, тому що її не влаштовують умови, і що “нас змушують як папуасів виміняти на брязкальця дорожче”.

Вона звинуватила міжнародні корпорації в реалізації своїх інтересів через ці фракції.