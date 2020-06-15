Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко сьогодні під час брифінгу заявила, що її політична сила підтримує на виборах до Верховної Ради на 208-му окрузі в Чернігівській області кандидатуру лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

Про це вона сказала на брифінгу у Верховній Раді.

Вона нагадала, що через загибель нардепа з групи “Довіра” Валерія Давиденка в даний момент на цьому окрузі немає депутата.

“Ми наполягаємо на тому, щоб вибори народного депутата по 208 округу в Чернігівській області було проведено негайно. Я вважаю, що на 208 окрузі всі українські сили повинні об’єднатися і висунути єдиного кандидата. Людину, яку на цьому окрузі підтримують більше 30% людей. Це Олег Ляшко”, – сказала Тимошенко.

Вона вважає, що у Ляшка там є реальні шанси на перемогу. Вона підкреслила, що Чернігівська область – батьківщина політика.

“Тому що він в Чернігівській області особливо працював. Сильно. Це по суті його батьківщина і він там має реальну велику підтримку людей. Я вважаю, що в парламент повинні прийти люди, які будуть сповідувати не здачу національних інтересів, а захист національних інтересів. Тому наша команда підтримала кандидатуру Олега Ляшка як єдиного кандидата від українських сил по 208 округу. Ми, безумовно, не будемо висувати свого кандидата, а будемо закликати всі українські сили підтримати цього кандидата. Це буде правильно, і це посилить опозиційну команду у Верховній Раді України”, – сказала Тимошенко.

(Дивитися відео з 25:42 хвилини, – ред.)

Нагадаємо, 10 червня лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко і лідер “Радикальної партії” Олег Ляшко зустрічалися в київському кафе.

Користувачі соцмережі припускали, що зустріч пов’язана з майбутніми виборами по 208 округу, в яких Ляшко зібрався брати участь.

Раніше Ляшко просив президента позбавити “московську зозулю” Юлію Тимошенко українського громадянства.

“Я хотів би зробити офіційну заяву: я дуже злий. Я дуже злий на Юльку. Ця московська зозуля, одягнена в українські вишиванки – намагалася чужими руками реалізувати путінський (кремлівський) план з захоплення влади … Моїй злості немає меж … Вона взяла, зозуля московська, і використовувала старого, героя, політичного в’язня у своїх брудних кремлівських іграх “, – заявив Ляшко.