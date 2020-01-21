Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що з приходом нової влади країною керують політики і чиновники, які, в більшості, або є іноземцями, або довгий час були "грантоїдами".

Про це вона сказала в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

Тимошенко зазначила, що існують певні фінансові структури “глобального світу”, які дають гроші конкретним людям і організаціям за лобіювання їх інтересів в тій чи іншій країні. За її словами, такі люди (що працюють за гранти, – ред.) є і в Україні, але відстоюють вони не національні інтереси, а інтереси тих іноземних структур, які їм платять.

“Перше, що вони зробили – вони розставили свої кадри. Більше половини українського уряду, включаючи прем’єр-міністра, крім того, частина керівників комітетів, частина силовиків, Національний банк – це люди, які працювали за гранти, в тому числі на глобальні фінансові структури. Вони зайняли офіційні посади. Тобто люди, які багато років отримували гранти, за лобіювання інтересів крупних глобальних фінансових структур, перше, що зробили, стали на посади”, – заявила Тимошенко.

Також вона зазначила, що в великих українських корпораціях створили наглядові ради, членами яких, в більшості випадків, є іноземці.

“НАК “Нафтогаз” – 100% наглядової ради – іноземці … “Укрзалізниця” – 86% наглядової ради – іноземці … “Укрпошта” – 57% наглядової ради – іноземці, “Укроборонпром” – не просто іноземці в наглядовій раді, його очолює іноземець. “Ощадбанк” – 63% іноземців”, – розповіла політик.

Тимошенко вважає, що багато законів, подані президентом в Раду, і не тільки, “писалися не в Україні”. Зокрема, це рішення щодо скасування заборони на продаж держпідприємств і стратегічних об’єктів, які підлягають приватизації.