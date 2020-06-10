Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко і лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко сьогодні зустрічалися в київському кафе.

Фотографії опублікувала політичний експерт Тетяна Лупова на своїй сторінці в Facebook.

“Ось кого я сьогодні не очікувала побачити. Тимошенко і Ляшко разом п’ють чай на терасі кафе” Китайський привіт “. Напевно, передають привіт Зеленському”, – написала Лупова.

Вона також опублікувала фотографії.

Фото: Тетяна Лупова / Facebook

Користувачі соцмережі припускають, що зустріч пов’язана з майбутніми виборами по 208 округу, в яких Ляшко зібрався брати участь.

Нагадаємо, раніше Ляшко просив президента позбавити “московську зозулю” Юлію Тимошенко українського громадянства.

“Я хотів би зробити офіційну заяву: я дуже злий. Я дуже злий на Юльку. Ця московська зозуля, одягнена в українські вишиванки – намагалася чужими руками реалізувати путінський (кремлівський) план по захопленню влади … Моїй злості немає меж … Вона взяла, зозуля московська, і використовувала старого, героя, політичного в’язня в своїх брудних кремлівських іграх “, – заявив Ляшко.