Фотографії опублікувала політичний експерт Тетяна Лупова на своїй сторінці в Facebook.
“Ось кого я сьогодні не очікувала побачити. Тимошенко і Ляшко разом п’ють чай на терасі кафе” Китайський привіт “. Напевно, передають привіт Зеленському”, – написала Лупова.
Вона також опублікувала фотографії.
Фото: Тетяна Лупова / Facebook
Користувачі соцмережі припускають, що зустріч пов’язана з майбутніми виборами по 208 округу, в яких Ляшко зібрався брати участь.
Нагадаємо, раніше Ляшко просив президента позбавити “московську зозулю” Юлію Тимошенко українського громадянства.
“Я хотів би зробити офіційну заяву: я дуже злий. Я дуже злий на Юльку. Ця московська зозуля, одягнена в українські вишиванки – намагалася чужими руками реалізувати путінський (кремлівський) план по захопленню влади … Моїй злості немає меж … Вона взяла, зозуля московська, і використовувала старого, героя, політичного в’язня в своїх брудних кремлівських іграх “, – заявив Ляшко.
- 7 червня, в Києві на вулиці Заболотного охоронець “радикала” Олега Ляшка – Євген Стипанюк – на своєму авто підрізав інший автомобіль, а після став погрожувати пістолетом.