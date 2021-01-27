Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко "засвітила" в залі засідань Верховної Ради чат, в якому спілкуються голови фракцій ВР.

Цей момент вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Судячи з фото, Тимошенко продивлялася привітання голів фракцій із Новим роком і Різдвом.

Деякі лідери фракцій дякували колегам за роботу в 2020 році. А голова фракції “слуг народу” Давид Арахамія побажав “не хворіти, мати більше часу для сім’ї”.

До чату включені і члени президії ВР, зокрема, віце-спікер Олена Кондратюк.

Тимошенко ознайомилася і зі свіжими повідомленнями в чаті голів фракцій. Наприклад, голова партії “Слуга народу” Александ Корнієнко запропонував колегам приєднатися до ініціативи “щодо субсидій і тарифів”.