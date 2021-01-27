Цей момент вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.
Судячи з фото, Тимошенко продивлялася привітання голів фракцій із Новим роком і Різдвом.
Деякі лідери фракцій дякували колегам за роботу в 2020 році. А голова фракції “слуг народу” Давид Арахамія побажав “не хворіти, мати більше часу для сім’ї”.
До чату включені і члени президії ВР, зокрема, віце-спікер Олена Кондратюк.
Тимошенко ознайомилася і зі свіжими повідомленнями в чаті голів фракцій. Наприклад, голова партії “Слуга народу” Александ Корнієнко запропонував колегам приєднатися до ініціативи “щодо субсидій і тарифів”.
- У фракції “Слуги народу” з’явився мобільний застосунок, в якому для народних депутатів влаштовують опитування щодо підтримки тих чи інших законопроєктів. Зазначений факт вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.