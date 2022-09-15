Американський актор, номінант на премію "Оскар" Тімоті Шаламе з'явився на обкладинці британського Vogue. За 106-річну історію журналу фото чоловіка вперше опублікували на головній сторінці.

Журнал опублікував цю обкладинку в Instagram.

Раніше головний редактор Едвард Еннінфул пообіцяв, що жовтневе видання вразить світ. Для цього обрали актора Тімоті Шаламе, котрий у свої 26 “вже є неперевершеною, крутою кінозіркою”.

За фотографа обрали легендарного Стівена Майзела.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений British Vogue (@britishvogue)

Водночас не можна стверджувати, що чоловіки взагалі раніше не з’являлися на обкладинках журналу: у 1970 році першим став актор Гельмут Бергер разом із Марісою Беренсон, у 2020 році це був футболіст Маркус Решфорд із моделлю Адвоа Абоа. Проте це справді перша обкладинка, на котрій – лише фото чоловіка.

“Я розумію, що особисте життя, доросле життя може бути досить нудним”, — зізнається перша сольна зірка обкладинки, але одразу додає: “Життя артиста все ще може бути екстраординарним”.

У жовтневому випуску 2022 року у короткому інтерв’ю Тімоті розповідає про підліткові мрії, славу та моду.