Журнал опублікував цю обкладинку в Instagram.
Раніше головний редактор Едвард Еннінфул пообіцяв, що жовтневе видання вразить світ. Для цього обрали актора Тімоті Шаламе, котрий у свої 26 “вже є неперевершеною, крутою кінозіркою”.
За фотографа обрали легендарного Стівена Майзела.
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Водночас не можна стверджувати, що чоловіки взагалі раніше не з’являлися на обкладинках журналу: у 1970 році першим став актор Гельмут Бергер разом із Марісою Беренсон, у 2020 році це був футболіст Маркус Решфорд із моделлю Адвоа Абоа. Проте це справді перша обкладинка, на котрій – лише фото чоловіка.
“Я розумію, що особисте життя, доросле життя може бути досить нудним”, — зізнається перша сольна зірка обкладинки, але одразу додає: “Життя артиста все ще може бути екстраординарним”.
У жовтневому випуску 2022 року у короткому інтерв’ю Тімоті розповідає про підліткові мрії, славу та моду.
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