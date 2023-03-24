Про це повідомив громадський діяч Юлій Морозов та сам Ширшин у Facebook.
За словами Морозова, він доклав зусиль, аби Снайдер та український захисник зустрілися після повідомлення з опублікованим фото з окопу.
Раніше Ширшин розповідав, що світлину з книгою зробили під час контрнаступу: “Ми вже йшли за річкою в лісі й окопувалися. Завершували доробляти окоп, і я вирішив почитати, а хлопці зробили фотографію”.
Морозов написав у своєму дописі, що: “Вони такі зустрілися! Після того, як Снайдер опублікував фото Олександра Ширшина, що читає його книжку в окопі, я постукав в кілька дверей з наполегливим просуванням ідеї, що ці люди обов’язково мають зустрітися! Один з ланцюжків спрацював. Я впевнений, ви про це ще почуєте-почитаєте, а я поки просто тішуся”.
Нагадаємо, що 2 січня Снайдер опублікував у своєму Twitter фото Олександра, який читав його книгу “Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка”.
Ширшин подякував Українському Католицького Університету, а також викладачу УКУ та Києво-Могилянської бізнес-школи Роману Назаренку за зустріч з професором у стінах університету.
“Окрема подяка Юлію Морозову за контакти та онлайн знайомство з цим відданим другом України. Тімоті Снайдер, дуже дякую за вашу роботу та підтримку! Для мене честь знати вас!”, — написав військовий, опублікувавши відповідне фото.
ДОВІДКА. Тімоті Снайдер — фахівець з історії Східної Європи та, зокрема, України, Польщі, Росії. Автор монографій “Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіним”, “Чорна земля. Голокост як історія і застереження”, “Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь” тощо.
- Професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер заявив, що війна в Україні, яку розв’язала РФ, відбувається за ідеї та людей. Він вважає, що протистояння за ідеї РФ вже програла.
- Професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер заявив, що Китай допустив початок повномасштабної війни в Україні, тому має нести відповідальність.
- Професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер переконаний, що перемога України у війні проти Росії дозволить зберегти міжнародний правопорядок, завершити епоху імперій, послабити престиж тиранів, унеможливити війни майбутнього за продовольство та, зрештою, затвердить цінність свободи.