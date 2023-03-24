Український захисник Олександр Ширшин зустрівся з професором історії Єльського університету Тімоті Снайдером після того, як соцмережами поширилося фото, де військовий читає книгу Снайдера в окопі.

Про це повідомив громадський діяч Юлій Морозов та сам Ширшин у Facebook.

За словами Морозова, він доклав зусиль, аби Снайдер та український захисник зустрілися після повідомлення з опублікованим фото з окопу.

Раніше Ширшин розповідав, що світлину з книгою зробили під час контрнаступу: “Ми вже йшли за річкою в лісі й окопувалися. Завершували доробляти окоп, і я вирішив почитати, а хлопці зробили фотографію”.

Морозов написав у своєму дописі, що: “Вони такі зустрілися! Після того, як Снайдер опублікував фото Олександра Ширшина, що читає його книжку в окопі, я постукав в кілька дверей з наполегливим просуванням ідеї, що ці люди обов’язково мають зустрітися! Один з ланцюжків спрацював. Я впевнений, ви про це ще почуєте-почитаєте, а я поки просто тішуся”.

Нагадаємо, що 2 січня Снайдер опублікував у своєму Twitter фото Олександра, який читав його книгу “Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка”.

Ширшин подякував Українському Католицького Університету, а також викладачу УКУ та Києво-Могилянської бізнес-школи Роману Назаренку за зустріч з професором у стінах університету.

“Окрема подяка Юлію Морозову за контакти та онлайн знайомство з цим відданим другом України. Тімоті Снайдер, дуже дякую за вашу роботу та підтримку! Для мене честь знати вас!”, — написав військовий, опублікувавши відповідне фото.

ДОВІДКА. Тімоті Снайдер — фахівець з історії Східної Європи та, зокрема, України, Польщі, Росії. Автор монографій “Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіним”, “Чорна земля. Голокост як історія і застереження”, “Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь” тощо.