Про це повідомляє CNN.

Видання зазначає, що довгоочікувана зустріч може мати великі наслідки для Зеленського, який боровся за американську підтримку відтоді, як став президентом. З перемогою його привітав тодішній президент США Дональд Трамп, який переконливо просив колегу посприяти у розслідуванні справи щодо сина Байдена – Хантера.

Цей дзвінок став причиною першого імпічменту Трампа. Хоча дзвінок відбувся майже два роки тому, сьогодні й Зеленський, і Байден можуть потрапити у пастку історичного імпічменту. Водночас видання прогнозує, що президент України може почати персональну взаємодію з новою адміністрацією.

“Але тінь розслідування імпічменту нависатиме над візитом Зеленського”, – пише CNN.

Водночас актуальними залишаються й питання довгострокового підходу США до зовнішньої політики.

Трамп кинув виклик давній дипломатичній ролі США у світі, побудувавши націоналістичну платформу. Він запевняв, що завдяки їй поставить “Америку на перше місце”. Передбачалося й те, що США можуть стати на бік Росії, попри ескалацію агресії на Донбасі та анексію Криму. Хоча Байден стверджував, що американська дипломатія повернулася, навіть союзники можуть лише здогадуватися, як довго це триватиме – особливо після виходу США з Афганістану.

Подробиці візиту

Найвищі посадові особи адміністрації Байдена заявили, що зустріч у Білому домі має на меті продемонструвати прихильність США до суверенітету та територіальної цілісності України. У Білому домі кажуть, що “за 30 років незалежності України наше стратегічне партнерство ніколи не було міцнішим, ніж зараз“.

Передбачається, що Байден під час зустрічі із Зеленським оголосить про виділення 60 мільйонів доларів Україні, зокрема у галузі безпеки, включаючи нові протитанкові ракети Javelin. Також президент США отримає оновлену інформацію про безпекову ситуацію в Україні на тлі ескалації конфлікту на Донбасі. Видання пише, що Байден буде тиснути на Зеленського щодо проведення антикорупційних реформ в Україні.

“Ми вважаємо, що ця зустріч є ключовим моментом у двосторонніх відносинах, оскільки ми продовжуємо будувати зв’язки, які об’єднують наші дві країни й дійсно прагнуть вивести наше стратегічне партнерство на підвищений рівень”, – сказав високопоставлений представник адміністрації.

Джерело американської фірми, яка тісно співпрацює з українським урядом, заявило, що українці прагнуть укласти угоду про співробітництво в галузі оборонної безпеки, зокрема про постачання летальної зброї, бо вважають це способом протистояння Росії як практично, так і символічно. Українська сторона також хоче підтвердження підтримки США щодо вступу країни в НАТО.

За словами представника адміністрації, обидва лідери проведуть розширену двосторонню зустріч у Білому домі перед зустріччю сам на сам.

Окрім оборонного співробітництва та порядку денного реформ Зеленського, ще однією важливою темою для обговорення є енергетика. Байден сподівається посилити підтримку українського енергетичного сектору після запуску російського газопроводу “Північний потік -2”. Раніше Зеленський заявляв, що вважає послаблення санкцій США щодо “Північного потоку -2” перемогою для Росії та особистою поразкою Байдена.

За словами представника адміністрації, США також розширять свою допомогу Україні щодо боротьби з коронавірусом, надаючи додаткові 12,8 млн доларів допомоги. Додамо, що США вже пожертвували Україні майже 2,2 млн доз вакцини проти коронавірусу.

Довгоочікувана зустріч

Зеленський просив Байдена провести особисту зустріч перед його переговорами з президентом Росії Володимиром Путіним у Женеві. Білий дім відхилив це прохання, але запросив українського лідера до Вашингтона.

Під час зустрічі з Путіним Байден зазначив, що Україна буде на першому місці під час саміту, а пізніше сказав, що “повідомив про непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України”.

Зустріч між Зеленським і Байденом спочатку мала відбутися у вівторок, але була перенесена через завершення евакуації людей з Афганістану.

Джерело повідомило виданню, що Київ був невдоволений через зміну дати переговорів.

“Зустріч двох лідерів держав – це складний і швидкоплинний процес. Ми хочемо, щоб ця зустріч привернула увагу, якої вона заслуговує. Існує широкий спектр питань для обговорення двома сторонами, і ми дуже чекаємо, що матимемо час і місце для цього в середу”, – заявив чиновник адміністрації Байдена.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув до США для зустрічі з президентом Джо Байденом 31 серпня.