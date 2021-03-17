Компанія Match Group, що володіє додатками для знайомств, зокрема, Tinder, інвестувала в проєкт Garbo, який дозволяє перевіряти інформацію про користувачів за ім'ям і номером телефону, зокрема, аби дізнатися про вчинення ними насильницький злочинів в минулому.

Про це повідомляє американський вебсайт The Verge.

Match Group оголосила про інвестиції в Garbo — некомерційну організацію, яка дозволяє людям перевіряти дані про людину, використовуючи тільки ім’я і номер телефону.

Match не повідомляє про суму інвестицій та мету. Передбачається, що технологію можуть використати для найпопулярнішого додатку компанії — Tinder, аби користувачі могли дізнатися про минуле тих, з ким збираються йти на побачення.

Garbo, згідно з заявами організації, збирає “публічні записи і звіти про насильство або жорстоке поводження, домагання і інші насильницькі злочини, включаючи арешти, обвинувальні вироки, судові накази”.

В цьому переліку немає злочинів, пов’язаних з наркотиками та порушенням ПДР, оскільки інформація про це навряд допоможе передбачити ймовірність вчинення насильства проти жінок.

Крім цього, Garbo звертає увагу на непропорційність у тому, як часто темношкірих та білошкірих людей притягають до відповідальності за злочини, пов’язані з наркотиками.

За інформацією видання, перевірка даних в Tinder через Garbo не буде безплатною, це може бути додаткова платна функція, або частина пакету підписки тощо. Як саме інтеграцію технології буде реалізовано — наразі незрозуміло. Як і те, яким чином Tinder обмінюватися даними з Garbo, тим паче що необхідних для перевірки даних (повне ПІБ) додаток не збирає.