Про це повідомило The Financial Times.

Страховики та політики побоюються, що витіснення торгівлі російської нафти в тінь може становити ризики непередбачуваних наслідків розливу нафти. В енергетичному секторі існують побоювання, що менш досвідчені та дрібні трейдери тепер перевозять нафту на довші відстані на старих суднах з невідомим рівнем страхування.

За словами Торе Роппестада, виконавчого директора норвезької компанії “Gard”, з початку вторгнення РФ в Україну ще “кілька тисяч” суден торгують по всьому світу, не маючи страхового покриття від IG, до якої входять переважно страховики з Європи та США. Частина цих суден є застарілими нафтовими танкерами, які були зібрані Росією в обхід західних санкцій і нерідко застраховані на місцевому рівні.

Багато суден, які не користуються послугами IG покладаються на інших страховиків, зокрема в Росії та Близькому Сході. Наприклад, Іран з Венесуелою давно використовують тіньові флотилії з декількох сотень суден для обходу санкцій. Іран використовує страховика Kish, який створили після того, як західні страховики відійшли від нього.

Танкери з російською нафтою найчастіше прямують до Індії та Китаю. Судна проходять через протоки між Данією і Швецією в гирлі Балтійського моря.