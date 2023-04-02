Про це повідомило The Financial Times.
Страховики та політики побоюються, що витіснення торгівлі російської нафти в тінь може становити ризики непередбачуваних наслідків розливу нафти. В енергетичному секторі існують побоювання, що менш досвідчені та дрібні трейдери тепер перевозять нафту на довші відстані на старих суднах з невідомим рівнем страхування.
За словами Торе Роппестада, виконавчого директора норвезької компанії “Gard”, з початку вторгнення РФ в Україну ще “кілька тисяч” суден торгують по всьому світу, не маючи страхового покриття від IG, до якої входять переважно страховики з Європи та США. Частина цих суден є застарілими нафтовими танкерами, які були зібрані Росією в обхід західних санкцій і нерідко застраховані на місцевому рівні.
Багато суден, які не користуються послугами IG покладаються на інших страховиків, зокрема в Росії та Близькому Сході. Наприклад, Іран з Венесуелою давно використовують тіньові флотилії з декількох сотень суден для обходу санкцій. Іран використовує страховика Kish, який створили після того, як західні страховики відійшли від нього.
Танкери з російською нафтою найчастіше прямують до Індії та Китаю. Судна проходять через протоки між Данією і Швецією в гирлі Балтійського моря.
- Попри те, що ЄС запровадив санкції проти російської нафти, а президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що залежність Європи від російської нафти і газу є “історією”, низка посадовців як в Україні, так і в Європі запевняють, що ця “історія” ще триває, оскільки нафта із РФ продовжує потрапляти на європейські ринки.
- Фінляндія, яка раніше була однією з найбільш залежних від російської нафти країн ЄС, припинила імпорт сирої нафти марки Urals минулого року, одночасно збільшивши закупівлі барелів із Норвегії, Великої Британії та Сполучених Штатів.