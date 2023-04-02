Російський тіньовий флот нафтових танкерів може спричинити екологічну катастрофу. Судна прямують без покриття відповідальності перед третіми особами від Міжнародної групи страховиків (IG), що посилює ризики розливу нафти.

Про це повідомило The Financial Times.

Страховики та політики побоюються, що витіснення торгівлі російської нафти в тінь може становити ризики непередбачуваних наслідків розливу нафти. В енергетичному секторі існують побоювання, що менш досвідчені та дрібні трейдери тепер перевозять нафту на довші відстані на старих суднах з невідомим рівнем страхування.

За словами Торе Роппестада, виконавчого директора норвезької компанії “Gard”, з початку вторгнення РФ в Україну ще “кілька тисяч” суден торгують по всьому світу, не маючи страхового покриття від IG, до якої входять переважно страховики з Європи та США. Частина цих суден є застарілими нафтовими танкерами, які були зібрані Росією в обхід західних санкцій і нерідко застраховані на місцевому рівні.

Багато суден, які не користуються послугами IG покладаються на інших страховиків, зокрема в Росії та Близькому Сході. Наприклад, Іран з Венесуелою давно використовують тіньові флотилії з декількох сотень суден для обходу санкцій. Іран використовує страховика Kish, який створили після того, як західні страховики відійшли від нього.

Танкери з російською нафтою найчастіше прямують до Індії та Китаю. Судна проходять через протоки між Данією і Швецією в гирлі Балтійського моря.