Про це повідомляють #Букви.
Так, вчора Олексій Гончаренко в іронічній манері прокоментував законопроєкт, який дозволяє українцям міняти своє ім’я по-батькові.
“Я думаю, що це цікаво, адже у Верховній Раді можуть з’явитися Кварталовичі, велика група Бєнєвічей. Наприклад, Олександр Бєнєвіч або навіть два Олександра Бєнєвіча. У нас може з’явитися Микола Велюрович (Микола Тищенко, – ред.). В Уряді з’являться Откатовичі. У керівництві правоохоронних органів з’явиться Ірина Віссаріонівна (ім’я по-батькові Сталіна, – ред.), Іван Едмундович (ім’я по-батькові Фелікса Дзержинського, – ред.). І найголовніше – Володимир Олександрович (Зеленський) зможе нарешті стати Володимиром Володимировичем (ім’я по-батькові Путіна, – ред.), не доведи Господи – Володимиром Іллічем. Але найголовніше – щоб не став Володимиром Ростовичем (місто Ростов-на-Дону, – ред.)”- заявив з трибуни Олексій Гончаренко.
Народным депутатам предлагают разрешить украинцам в возрасте от 16 лет менять отчество по собственному усмотрению. Уверен, что это приведет к тому, что половина депутатов смогут наконец-то официально стать Кварталовичами или Беневичами, в Генпрокуратуре всем управлять будет Ирина Виссарионовна, ну и Владимир Ильич тоже не за горами. Про весь этот сюр – рассказал сегодня в Раде.
Опубліковано Олексієм Гончаренком Середа, 3 червня 2020 р.
У тексті звернення щодо слів Олексія Гончаренка йдеться:
“На ранковому пленарному засіданні Верховної Ради України 3 червня 2020 року під час обговорення проєкту закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо права фізичної особи на зміну по-батькові” народний депутат України від фракції “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко під час свого виступу з трибуни на виголошував образливі слова на адресу президента України Володимира Зеленського, народних депутатів України – членів фракції “Слуги народу”, зокрема Тищенка Миколи та фракції політичної партії “Слуга народу” в цілому”.
Фото: #Букви
Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський провів “жорстку розмову” з нардепом від “Слуги народу” Миколою Тищенком з приводу працюючого в умовах карантину ресторану “Велюр”.
- Журналісти з’ясували, що ресторан Миколи Тищенка “Велюр”, розташований на вулиці Льва Толстого в Києві, продовжує працювати під час карантину. Журналісти зафіксували на відео, як до ресторану “Велюр” приїжджають гості й перебувають там по кілька годин. Серед гостей — народні депутати та бізнесмени.
- Тищенко своєю чергою запевнив, що в ресторані “Велюр”, про роботу якого стало відомо напередодні, він іноді проводить особисті зустрічі.
- Згодом поліція прийшла з перевіркою до ресторану “слуги” Тищенка.
- Нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко стверджує, що не мав “жорсткої розмови” із президентом Володимиром Зеленським після скандалу із його рестораном “Велюр”.