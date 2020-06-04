Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко збирає підписи у інших нардепів під поданням до Регламентного комітету стосовно Олексія Гончаренка, члена франкції "Європейської Солідарності", через "образливі висловлювання" на адресу президента Зеленського, "слуг народу" і самого Тищенка.

Про це повідомляють #Букви.

Так, вчора Олексій Гончаренко в іронічній манері прокоментував законопроєкт, який дозволяє українцям міняти своє ім’я по-батькові.

“Я думаю, що це цікаво, адже у Верховній Раді можуть з’явитися Кварталовичі, велика група Бєнєвічей. Наприклад, Олександр Бєнєвіч або навіть два Олександра Бєнєвіча. У нас може з’явитися Микола Велюрович (Микола Тищенко, – ред.). В Уряді з’являться Откатовичі. У керівництві правоохоронних органів з’явиться Ірина Віссаріонівна (ім’я по-батькові Сталіна, – ред.), Іван Едмундович (ім’я по-батькові Фелікса Дзержинського, – ред.). І найголовніше – Володимир Олександрович (Зеленський) зможе нарешті стати Володимиром Володимировичем (ім’я по-батькові Путіна, – ред.), не доведи Господи – Володимиром Іллічем. Але найголовніше – щоб не став Володимиром Ростовичем (місто Ростов-на-Дону, – ред.)”- заявив з трибуни Олексій Гончаренко.

Народным депутатам предлагают разрешить украинцам в возрасте от 16 лет менять отчество по собственному усмотрению. Уверен, что это приведет к тому, что половина депутатов смогут наконец-то официально стать Кварталовичами или Беневичами, в Генпрокуратуре всем управлять будет Ирина Виссарионовна, ну и Владимир Ильич тоже не за горами. Про весь этот сюр – рассказал сегодня в Раде. Опубліковано Олексієм Гончаренком Середа, 3 червня 2020 р.

У тексті звернення щодо слів Олексія Гончаренка йдеться:

“На ранковому пленарному засіданні Верховної Ради України 3 червня 2020 року під час обговорення проєкту закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо права фізичної особи на зміну по-батькові” народний депутат України від фракції “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко під час свого виступу з трибуни на виголошував образливі слова на адресу президента України Володимира Зеленського, народних депутатів України – членів фракції “Слуги народу”, зокрема Тищенка Миколи та фракції політичної партії “Слуга народу” в цілому”.

Фото: #Букви

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський провів “жорстку розмову” з нардепом від “Слуги народу” Миколою Тищенком з приводу працюючого в умовах карантину ресторану “Велюр”.