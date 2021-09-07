Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко обговорив з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим плани стосовно "Великого будівництва" доріг, у Закарпатській області.

Відповідне листування зафіксував кореспондент #Букв.

Міністр повідомив, що на одній ділянці дороги між Мукачевом та Ужгородом планується почати роботи цього року, а на іншій – у 2022-му.

Тищенко ж розповів, що йому необхідно стосовно цього питання.

“Ми говоримо, що на цій трасі 70% зроблена дворядка, а ми просимо додати на ділянках односмугову, біля села Ракошена великі затори. Треба запустити та доробити всю ділянку (приблизно від Мукачева одна частина 4 км односмугової, кілометр біля с. Середнє і потім 15 км до Ужгорода)“ – зазначив нардеп.

На це Кубраков відповів: “Ок, спробуємо обговорити“.