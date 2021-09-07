Відповідне листування зафіксував кореспондент #Букв.
Міністр повідомив, що на одній ділянці дороги між Мукачевом та Ужгородом планується почати роботи цього року, а на іншій – у 2022-му.
Тищенко ж розповів, що йому необхідно стосовно цього питання.
“Ми говоримо, що на цій трасі 70% зроблена дворядка, а ми просимо додати на ділянках односмугову, біля села Ракошена великі затори. Треба запустити та доробити всю ділянку (приблизно від Мукачева одна частина 4 км односмугової, кілометр біля с. Середнє і потім 15 км до Ужгорода)“ – зазначив нардеп.
На це Кубраков відповів: “Ок, спробуємо обговорити“.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон №5309 про ремонт доріг і аеропортів поза системою Prozorro.