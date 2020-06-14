Тищенко очолив київський осередок «Слуги народу»

Народний депутат, заступник голови фракції “Слуги народу“, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Микола Тищенко очолив Київську міську організацію партії “Слуга народу“.

Про це повідомила пресслужба політсили.

Рішення про призначення Тищенка керівником Київської міської парторганізації під час конференції ухвалили члени міського партійної організації. Його кандидатуру також затвердила Вища рада партії.

Водночас, членами міської ради партійної організації Києва стали Олександр Ткаченко, Андрій Холодов, Ганна Бондар, Мар’яна Безугла, Людмила Буймістер, Роман Грищук, Дмитро Гурін, Артем Дубнов, Леся Забуранна, Максим Перебийніс, Анна Пуртова, Сергій Швець, Богдан Яременко, Олександр Юрченко.

Крім того, відбулися конференції, під час яких призначили керівника Криворізької міської партійної організації та керівників у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.