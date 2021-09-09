Цей момент зафільмували #Букви.

На відео видно, як Тищенко дістав щось схоже на пачку купюр із внутрішньої кишені піджака, відрахував кілька та передав колезі.

На цьому ж пленарному засіданні парламенту між народним депутатом Гео Леросом і його колегою з фракції “Слуги народу” Миколою Тищенком сталася штовханина.

Лерос вийшов до трибуни та почав свій виступ.

“Єдине ТСК, яке на сьогодні повинно звітувати у цій залі, це стосовно зриву спецоперації по “вагнерівцях”. Нас, українців, цікавить, хто з цієї парочки – пан Зеленський чи його секретарка Єрмак – злили цю спецоперацію? Пане Зеленський, ви можете скільки завгодно призначати своїх друзів, знайомих на керівні державні посади, але ви перетворюєте цю країну на мафію…” – сказав він.

Цієї миті  Тищенко підійшов до трибуни та вивернув мікрофон в інший бік, після цього він схопив Лероса й почав відтягувати його від трибуни. Кілька хвилин тривала штовханина, спікер парламенту Дмитро Разумков попросив колег заспокоїтися, після чого на 15 хвилин оголосив перерву.

Фото: Букви

Фото: Букви

Фото: Букви

Фото: Букви