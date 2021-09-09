Цей момент зафільмували #Букви.

На відео видно, як Тищенко дістав щось схоже на пачку купюр із внутрішньої кишені піджака, відрахував кілька та передав колезі.

Штатний "викидало" від фракції "слуг" пан Микола Тищенко передає щось своєму колезі по фракції Дмитру Нальотову. Сподіваємось, це всього лише "талончики" на обід у всім відомому ресторані, а не щось, виготовлення, зберігання та розповсюдження чого заборонене законодавством. pic.twitter.com/CMbtBRlBhA — Букви (@Bykvu) September 9, 2021

На цьому ж пленарному засіданні парламенту між народним депутатом Гео Леросом і його колегою з фракції “Слуги народу” Миколою Тищенком сталася штовханина.

Лерос вийшов до трибуни та почав свій виступ.

“Єдине ТСК, яке на сьогодні повинно звітувати у цій залі, це стосовно зриву спецоперації по “вагнерівцях”. Нас, українців, цікавить, хто з цієї парочки – пан Зеленський чи його секретарка Єрмак – злили цю спецоперацію? Пане Зеленський, ви можете скільки завгодно призначати своїх друзів, знайомих на керівні державні посади, але ви перетворюєте цю країну на мафію…” – сказав він.

Цієї миті Тищенко підійшов до трибуни та вивернув мікрофон в інший бік, після цього він схопив Лероса й почав відтягувати його від трибуни. Кілька хвилин тривала штовханина, спікер парламенту Дмитро Разумков попросив колег заспокоїтися, після чого на 15 хвилин оголосив перерву.