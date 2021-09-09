Цей момент зафільмували #Букви.
На відео видно, як Тищенко дістав щось схоже на пачку купюр із внутрішньої кишені піджака, відрахував кілька та передав колезі.
Штатний "викидало" від фракції "слуг" пан Микола Тищенко передає щось своєму колезі по фракції Дмитру Нальотову.
Сподіваємось, це всього лише "талончики" на обід у всім відомому ресторані, а не щось, виготовлення, зберігання та розповсюдження чого заборонене законодавством. pic.twitter.com/CMbtBRlBhA
— Букви (@Bykvu) September 9, 2021
На цьому ж пленарному засіданні парламенту між народним депутатом Гео Леросом і його колегою з фракції “Слуги народу” Миколою Тищенком сталася штовханина.
Лерос вийшов до трибуни та почав свій виступ.
“Єдине ТСК, яке на сьогодні повинно звітувати у цій залі, це стосовно зриву спецоперації по “вагнерівцях”. Нас, українців, цікавить, хто з цієї парочки – пан Зеленський чи його секретарка Єрмак – злили цю спецоперацію? Пане Зеленський, ви можете скільки завгодно призначати своїх друзів, знайомих на керівні державні посади, але ви перетворюєте цю країну на мафію…” – сказав він.
Цієї миті Тищенко підійшов до трибуни та вивернув мікрофон в інший бік, після цього він схопив Лероса й почав відтягувати його від трибуни. Кілька хвилин тривала штовханина, спікер парламенту Дмитро Разумков попросив колег заспокоїтися, після чого на 15 хвилин оголосив перерву.
- У березні минулого року нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос оприлюднив серію відео, як нібито брат очільника ОПУ Андрія Єрмака – Денис Єрмак – “торгує” держпосади і обговорює кандидатів. Лерос звинуватив Єрмака в корупції та направив з цього приводу звернення до НАБУ.
- У червні 2020-го Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України почати розслідування щодо брата керівника Офісу президента — Дениса Єрмака через згадані записи.
- Водночас Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за 4 статтями проти Лероса. 3 квітня його викликали на допит.
- Голова Офісу президента Андрій Єрмак просив генпрокурора Ірину Венедіктову “об’єктивно і не затягуючи” розібратися у справі про публікації компрометуючих відеозаписів проти його брата нардепом Гео Леросом.
- Народному депутатові від “Слуги народу” Гео Леросу підпалили автівку.
- 1 вересня минулого року під час виступу перед парламентом, після якого його виключили з фракції “Слуги народу”, Лерос пригадав підпал свого авто і заявив: “Виклик я приймаю та нікому це не пробачу”.
- 9 вересня юридична компанія “Міллер”, яка представляє нардепа, заявила, що вимагає від поліції допитати Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського у справі щодо підпалу авто Лероса.
- 30 вересня Гео Лерос заявив, що нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко обговорював підготовку нападу на нього в розмовах з ексдепутатом Київради Денисом Комарницьким.