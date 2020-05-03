Нардеп від "Слуги народу", ресторатор Микола Тищенко пообіцяв, що своїми руками буде готувати обіди для київських лікарів до кінця карантину, якщо ресторан "Велюр" порушив закон.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Хочу вам офіційно заявити, “Велюр” готовий заплатити штраф, якщо ресторан дійсно порушив закон. Якщо порушення були зафіксовані, директор ресторану оплатить штраф в цю ж секунду! І я особисто це проконтролюю! Зі свого боку, я – Микола Тищенко, як громадянин України, своїми руками буду готувати обіди для київських лікарів до закінчення карантину. Подробиці пізніше. Руки зайняті на кухні”, – написав він.

Нардеп також прикріпив до повідомлення фотографію, на якій готує їжу.