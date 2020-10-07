Народний депутат України від "Слуги народу" Микола Тищенко попросив главу Служби безпеки України Івана Баканова забезпечити його колишнього колегу по фракції нардепа Гео Лероса державну охорону.

Про це він написав в своєму Telegram.

Тищенко уточнив, що відправив запит в СБУ для надання охорони Леросу 6 жовтня.

“Щоб наше “павше пташеня” було у безпеці, коли стане непотрібним для своїх ляльководів”, – зазначив нардеп.

Він опублікував депутатське звернення Баканова.

Раніше народний депутат Гео Лерос заявив, що нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко обговорював підготовку нападу на нього в розмовах з ексдепутатом Київради Денисом Комарницьким.