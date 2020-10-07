Про це він написав в своєму Telegram.
Тищенко уточнив, що відправив запит в СБУ для надання охорони Леросу 6 жовтня.
“Щоб наше “павше пташеня” було у безпеці, коли стане непотрібним для своїх ляльководів”, – зазначив нардеп.
Він опублікував депутатське звернення Баканова.
Раніше народний депутат Гео Лерос заявив, що нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко обговорював підготовку нападу на нього в розмовах з ексдепутатом Київради Денисом Комарницьким.
- 28 серпня народному депутатові від “Слуги народу” Гео Леросу підпалили автівку.
- 1 вересня під час виступу перед парламентом, після якого його виключили з фракції “Слуги народу”, Лерос пригадав підпал свого авто і заявив: “Виклик я приймаю та нікому це не пробачу”.
- 9 вересня юридична компанія “Міллер”, яка представляє нардепа заявила, що вимагає від поліції допитати Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського у справі щодо підпалу авто Лероса.