Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Бабель”.
За словами Тищенка, в інституті він тренував збірну з дзюдо, а Єрмак як юрист обслуговував спортсменів. Тоді він працював у компанії Проксен. Її керівник Олександр Задорожний їх і познайомив.
“Ми якось відразу зійшлися, доповнювали один одного. Андрій перфекціоніст, відповідальний. Людина, яку можна попросити та відвернутися, він сам все зробить і проконтролює. Він дуже галантний. Моя перша дружина завжди говорила: “Він твій єдиний друг, тримайся Андрія”, – сказав Тищенко.
За словами депутата, Єрмак його не захищає.
“Навпаки, до мене вимоги жорсткіші, ніж до інших. Мені не прощається ніщо. Він мій керівник. Він дає мені чіткі вказівки”, – сказав він.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, хіба його керівник не голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія та спікер парламенту Дмитро Разумков, Тищенко сказав, що “коректніше сказати”, що Єрмак “людина, яка визначає вектор руху”.
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